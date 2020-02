La Tonno Callipo verso Verona, Rizzo: “Continuare con il gioco visto contro Perugia”

Di Redazione

Archiviata l’emozionante match casalingo contro la neo capolista Sir Safety Perugia, che ha segnato il ritorno definitivo della Tonno Callipo Calabria nella sua città d’origine e l’ingresso nel nuovo palazzetto di località Maiata a Vibo Valentia, è già tempo di voltare pagina e guardare dritto verso il nuovo bersaglio. Domani pomeriggio, infatti, è in programma l’anticipo della settima giornata di ritorno di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20, i giallorossi saranno di scena “PalaOlimpia”, nella “tana” della Calzedonia Verona, che sarà trasmesso con l’inusuale inizio delle ore 15.00, in diretta da RAI Sport.

Il tempo materiale per preparare questo delicato appuntamento è stato davvero pochissimo per i ragazzi del tecnico argentino Juan Manuel Cichello, che hanno svolto in mattinata una buona sessione di tecnica e tattica, prima della partenza nel primo pomeriggio per raggiungere Verona.

Il match avrà una particolare rilevanza in chiave salvezza per Michele Baranowicz, rinfrancati dalla buona prestazione contro i Black Devils, che hanno ben chiaro l’obiettivo di mettere in cascina qualche punto per muovere una classifica al momento molto pericolante, dove ha conservato il terzultimo posto con 12 punti, conservando i tre preziosi punti di vantaggio sugli agguerriti rivali della Top Volley Latina, sconfitta in quattro parziali a Ravenna, nella città di Dante Alighieri.

Sul versante opposto, la formazione guidata dal tecnico bulgaro originario di Sofia Radostin Stoychev, un vero e proprio fuoriclasse della panchina, è tra i più titolati della storia del volley mondiale, sta attraversando un momento di burian, reduce da quattro sconfitte consecutive, che hanno fatto precipitare la formazione scaligera in quart’ultima posizione a quota 18 punti a braccetto con gli emiliani della Gas Sales Piacenza, con l’unico acuto in questo nuovo anno solare nella trasferta ciociara al “PalaVeroli” contro la cenerentola del girone Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

Proprio con la formazione gialloblù, nell’impianto del “PalaCalafiore” di Reggio Calabria, la Tonno Callipo conquistò nel match di andata la prima vittoria stagionale con un eloquente 3-0. Una prestazione concreta e determinata dei giallorossi – trascinati dall’opposto brasiliano Aboubacar Drame Neto, mvp del match con 18 punti, con un ace e il 59% in fase realizzativa, in gran serata – ha dato inizio ad una buona fase di crescita del gruppo.

I punti di forza della compagine veneta sono il poderoso opposto francese Stephen Boyer, il centrale Sebastian Solè, il promettente regista Luca Spirito e l’highlander Emanuele Birarelli. I precedenti tra le due compagini è abbastanza equilibrato, con 19 vittorie per gli scaligeri e 17 per i vibonesi.

Sono tre gli ex di questa sfida: Stefano Mengozzi, Michele Baranowicz e Federico Marretta. Il 34enne centrale ravennate Stefano Mengozzi, ha militato nella formazione scaligera nel biennio 2016–2017 e 2017–2018, disputando con la casacca gialloblù 46 gare, 75 set, realizzando 83 punti complessivi così distribuiti: 55 in attacco, 22 a muro, 6 al servizio.

Il regista Michele Baranowicz, con la casacca gialloblù veneta nelle stagioni 2015–2016 e 2016–2017, ha giocato 48 partite, 177 set, realizzando 85 punti complessivi: 31 tocchi di seconda, 30 a muro, 24 al servizio.

Il 28enne laterale di Castelvetrano Federico Marretta, alla terza stagione consecutiva con la formazione scaligera, ha militato con la casacca giallorossa nelle biennio 2006–2007 e 2007–2008.

A presentare la gara di domani è stato il libero Marco Rizzo: «I giorni a disposizione per preparare la partita sono stati pochi ma abbiamo cercato di lavorare focalizzandoci soprattutto sugli aspetti critici che si sono visti nella partita con Perugia anche se nel complesso quella è stata una buona prestazione. Dobbiamo ripartire proprio da lì–prosegue il libero salentino– e affrontare la gara con carattere, senza farci trarre in inganno dal fatto che Verona non sta vivendo un momento molto positivo. Il fatto di giocare ogni tre giorni credo che possa farci soltanto bene».

Nella meravigliosa città di Giulietta e Romeo, il tecnico argentino Juan Manuel Chichello domani dovrebbe schierare nello starting six di partenza il regista e capitano Michele Baranowicz in diagonale con il brasiliano Aboubacar Drame Neto, in zona – tre Barthélémy Chinenyeze e Stefano Mengozzi, schiacciatori –ricettori Torey De Falco e Timothee Carle laterali, Marco Rizzo nel ruolo di libero. Il match della 20a giornata, la 7a del girone discendente del torneo di Superlega, sarà diretta dai fischietti Gnami Giorgio di Ferrara e Pozzato Andrea della sezione di Bolzano.

PRECEDENTI: 36 (19 successi Verona, 17 successi Vibo Valentia)

EX: Federico Marretta a Vibo Valentia nel 2007-2008; Michele Baranowicz a Verona dal 2015 al 2017; Stefano Mengozzi a Verona dal 2016 al 2018

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Garrett Muagututia – 4 punti ai 500 (Calzedonia Verona).

In carriera: Emanuele Birarelli – 2 battute vincenti alle 200 (Calzedonia Verona); Michele Baranowicz – 4 muri vincenti ai 200 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Marco Vitelli – 4 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

