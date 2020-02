GoldenPlast Civitanova, trasferta nella tana dell’Invent. Rosichini: “Un duro banco di prova”

Di Redazione

Fine settimana in trasferta per la GoldenPlast Civitanova. I biancazzurri scendono in campo domenica 9 febbraio (ore 18.00) al PalaFontebasso di Noventa di Piave per sfidare i padroni di casa dell’Invent San Donà di Piave nella sesta giornata di ritorno del Girone Bianco in Serie A3 Credem Banca. Reduci da sei vittorie consecutive in campionato e imbattuti in casa con l’en plein di 24 punti incamerati tra le mura amiche sui 24 disponibili, gli uomini di Gianni Rosichini vengono dalla vittoria netta all’Eurosuole Forum contro Torino e sognano la terza affermazione consecutiva in trasferta dopo le imprese già centrate a Prata di Pordenone e a Bolzano. I risultati hanno consolidato la seconda posizione a 34 punti insieme a Cisano.

Il collettivo di Michele Totire, invece, è nono in classifica a quota 18 e viene da quattro sconfitte consecutive, di cui tre al tie break. Combattutissimi gli ultimi due match, in casa con Trento e al PalaPrata con la Tinet Gori Wines.

In settimana Civitanova ha svolto degli allenamenti molto intensi che sono serviti a rimanere sul pezzo e a tenere alta la concentrazione. Secondo le indicazioni fornite dallo staff, i ragazzi stanno bene atleticamente e l’umore è positivo.

Coach Gianni Rosichini: “Ci attende una trasferta molto complicata. San Donà va presa con le molle perché schiera atleti di qualità che sanno lottare fino all’ultimo pallone. Il nuovo palleggiatore slovacco Sladecek si è dimostrato valido ed esperto. In attacco l’Invent ha un atleta dai colpi importanti come Bellei, ma non vanno dimenticati i laterali Margutti e Cristofaletti. Al roster veneto si è aggiunto recentemente il centrale Favaretto. Al di là della forza dei rivali, ciò che temo di più sono i capogiri da alta classifica. Per noi conterà molto rimanere sereni e tranquilli continuando a pensare solo alla gara”.

EX DEL MATCH: lo schiacciatore Mirco Cristofaletti ha vestito la maglia biancazzurra per un triennio prima dell’acquisizione del titolo sportivo da parte della Lube Volley.

GLI AVVERSARI: La squadra dell’Invent San Donà di Piave nasce nel giugno del 2019 per prendere parte al Campionato di Serie A3 Credem Banca. Il movimento sportivo Volley Team Club srl, con più di 20 anni di storia in Veneto e una gavetta in B alle spalle, ha colto quest’opportunità per dare ai giovani il sogno di essere, un domani, protagonisti ad altissimi livelli nello sport più praticato d’Italia. Lo sforzo organizzativo è coordinato da una struttura societaria moderna con figure professionali di spessore nazionale. La panchina è affidata a coach Michele Totire, da anni figura di riferimento in Serie A. Ad affiancarlo nello staff figurano l’assistant coach Milo Zanardo, la scoutman Maria Ilaria Donadi, il preparatore Alessio Carraro e il responsabile della fisioterapia Moreno Momentè. A loro spetta la gestione di un roster valido. Spiccate doti offensive per Mattia Bomben, Adrian Kacperkiewicz, l’ex biancazzurro Mirco Cristofaletti, Pietro Margutti, Riccardo Mian e Giacomo Bellei. Regia a Matteo Mignano e allo slovacco Michal Sladecek dopo la breve parentesi di Piazza. Al centro la new entry Paolo Favaretto, arrivato dopo l’infortunio di Fabio Polo, Massimiliano Cioffi e Loris Palmarin. In seconda linea i liberi Massimo Spanò e Sebastiano Santi.

ARBITRI: Beatrice Cruccolini di Perugia e Deborah Proietti di Terni

PRECEDENTI: Civitanova ha vinto 3-1 nel girone di andata.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

6a giornata di ritorno Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 8 febbraio 2020, ore 18.00

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Mosca Bruno Bolzano Diretta streaming Legavolley.tv

Sabato 8 febbraio 2020, ore 20.30

UniTrento – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.it

HRK Motta di Livenza – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00

Gibam Fano – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

ViViBanca Torino – Tipiesse Cisano Bergamasco Diretta streaming Legavolley.tv

Invent San Donà di Piave – GoldenPlast Civitanova Diretta streaming Legavolley.tv

Classifica Serie A3 Credem Banca Girone Bianco: Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 36, GoldenPlast Civitanova 34, Tipiesse Cisano Bergamasco 34, HRK Motta di Livenza 27, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 27, UniTrento 26, Gibam Fano 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Invent San Donà di Piave 18, Gamma Chimica Brugherio 15, ViViBanca Torino 13, Mosca Bruno Bolzano 8.

(Fonte: comunicato stampa)