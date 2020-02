Futura Volley Giovani pronta per la Pool Promozione, per la prima si va a Pinerolo

Di Redazione

La sosta invernale sta per concludersi: è finalmente ora di rituffarsi negli impegni di campionato!

La Futura Volley Giovani affronterà fuori dalle mura amiche la prima giornata di questa Pool Promozione, e c’è da scommettere che Cialfi e compagne non saranno ancora appagate dai risultati raggiunti finora.

Le Cocche, quindi, tornano agli impegni ufficiali dopo il favoloso crescendo di prestazioni che ha certificato il quarto posto nel Girone B di regular season e l’accesso tra le prime 10 della cadetteria: chiusa ai quarti l’avventura in Coppa Italia al cospetto della finalista San giovanni in Marignano (che sarà l’avversaria delle bustocche nel weekend della prossima settimana), questi giorni privi di impegni ufficiali hanno permesso a coach Lucchini di lavorare al meglio per rimettere carburante nel motore biancorosso.

I due impegni amichevoli disputati venerdì scorso con Albese e ieri pomeriggio con il Club Italia (a cui seguirà un ultimo test con la Picco Lecco fissato per la prossima settimana) hanno visto tutte le atlete del roster “abili e arruolate” per le prossime, difficilissime sfide di campionato; la Futura, raggiunto con largo anticipo l’obiettivo della permanenza in categoria, è pronta ad affrontare dieci autentiche battaglie per guadagnarsi l’accesso ai playoff che metteranno in palio la promozione in A1.

E la prima avversaria sulla strada biancorossa è la Union Volley Pinerolo, sponsorizzata Eurospin Ford Sara: la squadra piemontese, al secondo anno di Serie A2, ha chiuso la prima parte di stagione con un bilancio ampiamente positivo (33 punti conquistati in 11 vittorie su 18 incontri) grazie a uno scintillante girone di andata.

Anche per la Union Volley, terza classificata nel Gruppo A al termine della stagione regolare, la Coppa Italia si è chiusa ai quarti: priva della schiacciatrice Laura Grigolo e della centrale Serena Bertone, la squadra guidata da coach Michele Marchiaro si è arresa sul campo di Mondovì.

L’organizzazione di gioco e gli ottimi numeri in fase offensiva rendono assai temibile la sfida: la giovane palleggiatrice Jennifer Boldini (scuola Foppapedretti Bergamo) può contare su un gruppo già a proprio agio in A2, e soprattutto sulla “onnipotenza” di Valentina Zago.

L’opposto nativo di Padova è attualmente al vertice della classifica marcatrici della serie cadetta, e grazie ai 426 punti messi a segno nei 18 incontri sinora disputati sta replicando la stellare stagione vissuta in cadetteria nel 2015/16 con la maglia di Monza; gli ultimi 4 match di campionato non l’hanno mai vista scendere sotto le 20 marcature, con un acuto da 35 punti nella vittoria al tie-break su Martignacco.

Gli ingredienti per una sfida intensa, insomma, ci sono tutti; per conoscere l’esito non resta che attendere le 17.00 di domenica 9 Febbraio, con le squadre in campo presso il Palazzetto dello Sport di Pinerolo (viale Grande Torino 2).

LE VOCI IN BIANCOROSSO

Caterina Cialfi (palleggiatrice Futura Volley Giovani): “Quella di domenica sarà una partita difficile, Pinerolo ha iniziato molto bene nonostante i problemi fisici avuti durante la regular season; anche se con un roster non totalmente in forma, hanno saputo dimostrare tutto il loro valore grazie anche a giocatrici che conoscono bene la categoria. Dovremo essere brave a riprendere da subito il nostro ritmo dimenticando la partita di Coppa Italia: oltre ai tanti meriti delle avversarie abbiamo pagato qualche carenza dal punto di vista fisico. Mentalmente dovremo quindi tornare ai match disputati prima di San giovanni in Marignano e ricominciare il cammino chiuso a Marsala“.

Matteo Lucchini (coach Futura Volley Giovani): “Iniziamo il girone col botto: questo match dovrà già dare indicazioni importanti, considero infatti Pinerolo una delle squadre più forti di questa serie cadetta. E’ una squadra che gioca molto bene, grazie a un mix di giocatrici giovani ed esperte, in più la diagonale Zago-Boldini è la più forte della Serie A2; noi andremo comunque in Piemonte con l’intenzione di ripartire da dove ci eravamo lasciati, quindi provando a portare a casa il risultato perchè abbiamo dimostrato di non essere intimoriti al cospetto delle formazioni di spicco. Queste due settimane di pausa ci hanno permesso di recuperare le energie spese nella prima parte di stagione, quindi abbiamo tutta l’intenzione di far bene già dall’avvio di questa pool promozione“.

CURIOSITA’ STATISTICHE

L’unico incrocio tra Pinerolo è Futura non ha l’ufficialità di un match di campionato, ma è piuttosto recente: la Union Volley è stata infatti ospite al San Luigi a fine Settembre in occasione del 12° Trofeo Bruna Forte, portandosi a casa risultato (1-3), coppa ed MVP (Bertone) al termine di un incontro molto equilibrato nei primi 3 set di gioco.

GLI ALTRI MATCH DELLA 1^ GIORNATA

Volley Soverato – Barricalla CUS Torino

Omag San Giovanni in Marignano – Lpm Bam Mondovì

Itas Città Fiera Martignacco – Olimpia Teodora Ravenna

Geovillage Hermaea Olbia – Delta Informatica Trentino

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Omag San Giovanni in Marignano 50

Delta Informatica Trentino 49

Volley Soverato 38

Eurospin Ford Sara Pinerolo 33

Lpm Bam Mondovì 33

Olimpia Teodora Ravenna 32

Futura Volley Giovani 30

Barricalla CUS Torino 28

Itas Città Fiera Martignacco 25

Geovillage Hermaea Olbia 24

(Fonte: comunicato stampa)