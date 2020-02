Tipiesse Cisano, sfida speciale a Torino

Di Redazione

Sfida speciale per coach Matteo Battocchio e Claudio Cattaneo che, domenica 9 febbraio torneranno a Torino per affrontare il loro recente passato. Il tecnico della Tipiesse, infatti, è cresciuto da allenatore tra le fila del Parella Torino, con cui ha conquistato la promozione in serie A2 nel 2016. Cattaneo, invece, è stato protagonista nella scorsa stagione, la sua prima a Torino, della promozione del Parella dalla serie B alla A3. Una sfida speciale per le due squadre, in cui Cisano dovrà dare il 100% per continuare il proprio momento positivo.

Coach Battocchio: “Giochiamo con intelligenza”

“Sappiamo che giocheremo contro una squadra molto motivata e in forte crescita perché dopo le difficoltà iniziali Torino ha trovato la quadra e sta disputando un ottimo campionato – spiega coach Matteo Battocchio – Sarà una gara difficile anche perché i nostri avversari hanno caratteristiche fisiche e tecniche importanti, che possono metterci in difficoltà come già successo all’inizio del match di andata. Mi aspetto quindi una partita molto combattuta e con parziali alti. Per uscirne bene e continuare la nostra striscia di punti noi dovremo giocare con intelligenza e nascondere il più possibile i nostri difetti, cercando di uscire tutti insieme dai momenti di difficoltà”.

Cattaneo: “Una grande emozione”

“Anche se giocheremo in una palestra diversa da quella in cui ho giocato l’anno scorso, sicuramente sarà una grande emozione per me ritornare a Torino, davanti a gente che conosco e in una regione che mi ha ospitato per tre anni di fila – racconta lo schiacciatore Claudio Cattaneo – Dopo l’ultima partita non andata benissimo, Torino vorrà riscattarsi e portare a casa più punti possibili giocando in casa davanti al loro pubblico. Ci aspetterà quindi una partita complicata, dove i nostri avversari forzeranno molto il servizio e useranno i loro centimetri per metterci in difficoltà a muro. Noi però dobbiamo cercare di partire a mille e aggredire la partita per prendere subito il ritmo visto la difficoltà in più di giocare in trasferta su un campo difficile”.

ViviBanca Torino: talento e centimetri

Una squadra giovane, di talento e che riesce ad essere molto pericolosa a muro e al servizio grazie ai centimetri e al carattere dei suoi giocatori. Questo è l’identikit di Torino, che dopo un avvio negativo nelle prime sei partite del girone di andata, è riuscita a prendere confidenza con il nuovo campionato e a conquistare otto punti nelle successive cinque gara di andata, a cui ha aggiunto altri cinque punti nei primi match del ritorno. Un cammino positivo dalla settima giornata di andata per i ragazzi di coach Simeon che hanno trovato la quadra e si sono permessi anche il lusso di battere Porto Viro e Motta, oltre a strappare un punto sull’ostico campo di Cuneo. Per la Tipiesse non sarà quindi una partita semplice visto che Torino è a caccia di punti importanti per la salvezza.

Il sestetto base è composto dal palleggiatore Filippi, molto bravo a muro e al servizio grazie ai 2 metri di altezza; dall’opposto Gerbino che è una macchina da punti; dai centrali Mazzone e Mellano, con l’ottimo Piasso dalla panchina; dagli schiacciatori Del Campo, Galliani e Richeri. Libero Martina. Una squadra con molti giocatori cresciuti nel proprio vivaio, alcuni dei quali che si sono resi protagonisti sia della promozione in A2 del 2016 sia di quella dell’anno scorso in A3. Infine in panchina troviamo l’allenatore Lorenzo Simeon che è stato il palleggiatore della squadra, guidata da coach Matteo Battocchio, che nel 2016 ha conquistato la promozione in A2 e che da tre anni è l’assistente del tecnico della Tipiesse nella selezione regionale del Piemonte.

ViviBanca Torino: Filippi, Gerbino, Del Campo, Richeri, Mazzone, Mellano; Martina (L1). Cassone, Matta, Felisio, Galliani, Mariotti, Valente (L2), Piasso. All.: Simeon, Mollo

I match della 6^ Giornata di Ritorno (Domenica 9 febbraio, ore 18)

ViviBanca Torino – Tipiesse Cisano Bergamasco

Bam Acqua San Bernardo Cuneo – Mosca Bruno Bolzano (8/2/2020, ore 18)

UniTrento – Gamma Chimica Brugherio (8/2/2020, ore 20.30)

Hrk Motta di Livenza – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (8/2/2020, ore 20.30)

Gibam Fano – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Invent San Donà di Piave – GoldenPlast Civitanova

La classifica

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 36, GoldenPlast Civitanova 34, Tipiesse Cisano Bergamasco 34, Hrk Motta di Livenza 27, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 27, UniTrento 26, Gibam Fano 25, Bam Acqua San Bernardo Cuneo 25, Invent San Donà di Piave 18, Gamma Chimica Brugherio 15, ViviBanca Torino 13, Mosca Bruno Bolzano 8.

(Fonte: comunicato stampa)