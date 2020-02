A Padova arriva Trento. Randazzo carica la Kioene: “Stiamo mettendo a frutto il lavoro svolto in palestra nel mese di sosta”

Di Redazione

In una virtuale classifica del girone di ritorno, la Kioene Padova si troverebbe attualmente al 5° posto con tre vittorie su quattro gare disputate. 9 punti raccolti grazie alle vittorie con Modena, Sora e Verona. La Kioene inoltre ha già osservato il proprio turno di riposo, oltre ad avere ancora una sfida da giocare rispetto alle concorrenti, ossia il match con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che verrà recuperata alle ore 19.30 di venerdì 21 febbraio al PalaMaiata. Innegabilmente la Kioene Padova sta affrontando un buon momento di forma, ma domenica 9 febbraio (ore 18.00) la Kioene Arena ospiterà un avversario di grande spessore, l’Itas Trentino reduce dalla vittoria per 3-1 con Milano.

Anche mercoledì sera Luigi Randazzo ha dimostrato di aver ritrovato un buon ritmo di gioco e ora è alla ricerca di un record personale, dato che gli manca 1 punto per raggiungere i 100 realizzati nella regular season 2019/20 e 4 per arrivare a quota 1.400 in carriera nel campionato italiano (regular season + playoff). «Il mese di sosta ci ha consentito di allenarci molto bene – dice Randazzo – e ora stiamo mettendo a frutto il lavoro svolto in palestra. E’ vero, ci manca ancora un po’ di ritmo, ma sia nella sfida con Perugia che in quella con Verona abbiamo dimostrato di essere in crescita. Domenica affronteremo un avversario tosto, ma in questo momento non dobbiamo guardare la classifica e concentrarci semplicemente sul nostro gioco. Se continueremo ad esprimerci con qualità, i punti potranno arrivare da ogni sfida».



PRECEDENTI, EX IN CAMPO E ARBITRI DI DOMENICA. Sono 34 i precedenti nella storia fra Padova e Trento, con un vantaggio netto in termini di vittorie dei trentini (28). Nella sfida disputata nel girone d’andata, la Kioene s’impose per 2-3 alla BLM Group Arena, ottenendo così la sua seconda vittoria esterna nella storia su 18 sfide giocate complessivamente a Trento. Tra gli ex in campo, Alberto Polo, che giocò con la serie B di Trento nel 2012/13, facendo anche il suo esordio in serie A1 nella stagione successiva. Nessun ex giocatore di Padova nelle file di Trento, ma coach Angelo Lorenzetti allenò l’European Padova nella stagione 2000/01.

Arbitri della sfida di domenica 9 febbraio saranno Daniele Rapisarda di Udine e Simone Santi di Città di Castello (PG). 3° arbitro sarà Virginia Tundo mentre al Video Check siederà Fabio Palmieri.



PADOVA-TRENTO: COME ACQUISTARE IL BIGLIETTO. Le prevendite per la sfida con l’Itas Trentino sono aperte nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com. Si ricorda che i tagliandi possono essere acquistati on-line fino a 3 ore prima dell’inizio della gara, consentendo ai tifosi di accedere direttamente alla Kioene Arena senza far coda alle casse. Domenica gli ingressi della Kioene Arena apriranno a partire dalle ore 16.00.



INTRATTENIMENTO IN CAMPO. L’intrattenimento tra un set e l’altro della sfida tra Kioene Padova e Itas Trentino sarà assicurato dalle esibizioni dei gruppi Kaboom e Dangerous della polisportiva Union Vigonza. Hip hop ed energia accompagneranno gli spettatori durante tutto il match.

(Fonte: comunicato stampa)