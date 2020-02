Pool Libertas Cantù di scena contro la Peimar, una squadra in affanno

Di Redazione

Archiviata la combattuta sfida del Parini di domenica scorsa contro la capolista Emma Villas Aubay Siena, il calendario propone per domenica 9 febbraio 2020 – nella quale ricade la festività di Santa Apollonia, patrona di Cantù – la terza e ultima trasferta in terra toscana. Sarà il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno ad ospitare il match di ritorno tra la Peimar Calci e la banda di Coach Cominetti. I toscani non stanno attraversando il loro momento migliore: delle cinque partite del girone di ritorno disputate finora, infatti, si sono imposti solo in quella contro la Synergy Mondovì.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Siamo arrivati al punto di non ritorno. Ogni partita persa ci avvicina sempre di più alla retrocessione in Serie A3. Dovremo pensare di vincere da qui in poi, a cominciare dalla prossima trasferta a Calci contro la Peimar, altrimenti rischiamo di lasciare la decisione agli altri e di non essere più padroni del nostro destino”.

Coach Flavio Gulinelli schiera una squadra che è il giusto mix tra esperienza e gioventù. In cabina di regia l’ex nazionale Manuel Coscione gioca in diagonale all’opposto in rampa di lancio Andrea Argenta, esploso due stagioni fa con la maglia di Modena. Gli schiacciatori sono Michele Fedrizzi, già nel giro della Nazionale Italiana, e il belga François Lecat, con Francesco Sideri pronto a dare una mano dalla panchina. Al centro abbiamo Rocco Barone, per tanti anni a Vibo Valentia, e il giovanissimo e lunghissimo Leandro Mosca dal Club Italia. Il libero è l’ex Latina Federico Tosi.

