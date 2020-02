Affidea diventa platinum partner del Consorzio Vero Volley

Di Redazione

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare la partnership con Affidea per la stagione 2019-2020.

Principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, specialistica ambulatoriale e di terapia oncologica, che opera in 16 Paesi in Europa, con 274 centri, il gruppo Affidea impiega oltre 9400 professionisti ed esegue oltre 14 milioni di esami diagnostici ogni anno.

Affidea Italia (www.affidea.it), con 21 Centri sul territorio nazionale, esegue oltre 600.000 esami di diagnostica per immagini, 434.000 visite specialistiche e 2,4 milioni di esami di laboratorio all’anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all’avanguardia in sei regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria.

Affidea Italia diventa quindi platinum partner del Consorzio Vero Volley. Oltre ad apparire con il suo logo sui led ed i videwall della Candy Arena di Monza durante gli incontri della Vero Volley Monza e della Saugella Monza, rispettivamente prima squadra maschile e femminile del Consorzio Vero Volley, l’azienda offrirà, con il suo staff di medici altamente qualificati ed i macchinari all’avanguardia di cui dispone, visite e approfondimenti medici agli atleti della realtà monzese.

Affidea Italia ha ottenuto nei suoi centri la certificazione di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a “servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio”.

La sicurezza del paziente rappresenta una priorità per Affidea, che in Italia ha ottenuto dalla Società Europea di Radiologia (ESOR) per 8 centri il massimo riconoscimento: “5 Stars ”nell’ Eurosafe Wall, per la campagna globale Dose Excellence negli esami di TC.

