Superlega, ufficializzati due spostamenti e un recupero

Di Redazione

La gara Calzedonia Verona – Itas Trentino, valida per la 4a giornata di Ritorno, originariamente in programma il 26 gennaio 2020, è stata posticipata a domenica 22 marzo all’Agsm Forum di Verona. Conseguentemente, la partita Itas Trentino – Globo Banca Popolare del frusinate Sora, in programma il 22 marzo 2020, sarà anticipata a mercoledì 18 marzo alle 20.30.

Il match Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova, rinviato il 16 gennaio a causa di indisponibilità dell’impianto, sarà recuperato venerdì 21 febbraio alle ore 19.30 al PalaMaiata.

(Fonte: comunicato stampa)