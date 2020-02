Delta Informatica Trentino, il presidente Postal: “Vorrei la A1, ma dico no ai salti nel buio”

Di Redazione

Festa grande in casa Delta Informatica Trentino all’indomani dell’affermazione nella finale di Coppa Italia di Serie A2. Dopo tanti anni ai vertici della seconda categoria nazionale, e al culmine di una stagione praticamente perfetta (una sola sconfitta tra campionato e Coppa), il club del presidente Roberto Postal vede avvicinarsi il sogno della promozione in A1. Ma il numero uno della società, intervistato da Maurizio Di Giangiacomo per il quotidiano Trentino, predica prudenza: “Tre anni fa le avrei detto che non eravamo pronti, adesso le cose sono un po’ cambiate, ma è ancora molto difficile“.

“Da un mese – ammette Postal – stiamo cercando di capire se ci siano le prospettive per fare la Serie A1. Dopo tanti anni, io vorrei provarci, ma senza salti nel buio: il budget è il doppio di quello dell’A2, il salto è grosso, anche se almeno il problema del campo potrebbe essere risolto con l’adeguamento del Sanbàpolis. C’è già un progettino“. Anche l’innesto di Kosekova in palleggio fa pensare a un movimento in prospettiva promozione: “L’obiettivo è quello. Sappiamo che è una buona palleggiatrice, titolare della nazionale slovacca: la valuteremo in questi mesi, per il presente e per il futuro“.

E sulla Coppa Italia il presidente della Trentino Rosa aggiunge: “Mi sono emozionato, perché non sono abituato a palazzetti come il PalaYamamay, c’erano più di 4.000 persone e molta tensione ma, lo dico con orgoglio, abbiamo meritato di vincere“.