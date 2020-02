SuperLega, i numeri della quinta di ritorno. Lisinac “mura” Piacenza, Zaytsev top scorer di giornata

Di Redazione

Quinta giornata di Superlega “movimentata” quella andata in archivio ieri. La Consar Ravenna e la Vero Volley Monza hanno dato vita ad un match infuocato sia dentro che fuori dal campo dopo più di 2 ore di gioco. Al contrario, Civitanova ha archiviato la pratica Verona in un ora e 6 minuti. Ecco nel dettaglio tutte le statistiche e i numeri di questo turno di campionato.

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.17

Consar Ravenna – Vero Volley Monza (3-1)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.06

Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona (3-0)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.45

4° Set (32-30) Consar Ravenna – Vero Volley Monza

IL SET PIÙ BREVE: 00.20

1° Set (25-8) Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona

2° Set (25-14) Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 60,9%

Leo Shoes Modena

RICEZIONE: Perf. 40,7 %

Consar Ravenna

MURI VINCENTI: 13

Consar Ravenna

Itas Trentino

Vero Volley Monza

PUNTI: 80

Consar Ravenna

BATTUTE VINCENTI: 13

Leo Shoes Modena

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 23

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena)

ATTACCHI PUNTO: 19

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena)

Sharone Vernon-Evans (Consar Ravenna)

SERVIZI VINCENTI: 5

Aboubacar Drame Neto (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

MURI VINCENTI: 6

Srecko Lisinac (Itas Trentino)

I MIGLIORI



Aaron Russel (Gas Sales Piacenza – Itas Trentino)

Ivan Zaytsev (Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena)

Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona)

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova)

Thijs Ter Horst (Consar Ravenna – Vero Volley Monza)

Timothee Carle (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

SuperLega Credem Banca: programma e arbitri della 6a giornata

6a Giornata Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 20.30

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Itas Trentino – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Calzedonia Verona – Kioene Padova Diretta Eleven Sports

Consar Ravenna – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

Giovedì 6 febbraio 2020, ore 20,30

Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

Riposa: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Marko Podrascanin immarcabile, standing ovation al PalaBarton

Continua la striscia di vittorie consecutive della Sir Safety Conad Perugia che fa en plein nel Girone di Ritorno. I Block Devils centrano così il settimo successo consecutivo, sfruttando sia il fattore campo, sia la grande sintonia di squadra. La Kioene Padova subisce sia all’Andata che al Ritorno un 3-1, mostrando comunque grande cuore e un’ottima condizione fisica. Perugia fornisce un’eccellente prestazione in battuta e in attacco grazie a Wilfredo Leon (autore di 19 punti) e al centrale Marko Podrascanin. Il serbo, diventato papà per la seconda volta, mostra grande entusiasmo in campo e compie una prestazione prossima alla perfezione. Il “Potke” mette a referto 15 punti con il 100% in attacco, 3 muri e 1 ace. Marko eguaglia la prestazione realizzata alla primissima giornata del girone di Andata, ma quest’ultima realizzata in cinque set. A fine gara viene eletto Mvp del match e, insieme a Yosifov e Lisinac, risulterà secondo i numeri il miglior centrale del weekend della Superlega Credem Banca.

Big in A1

Thijs Ter Horst (Consar Ravenna): 21 punti col 51% in attacco, 2 muri, 1 ace e il 26% di ricezione perfetta.

Sharone Vernon-Evans (Consar Ravenna): 22 punti col 56% in attacco, 1 muro e 2 ace.

Bartosz Kurek (Vero Volley Monza): 20 punti col 43% in attacco, 4 muri e 1 ace.

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena): 23 punti col 61% in attacco, 1 muro, 3 ace e il 20% di ricezione perfetta.

Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia): 19 punti col 54% in attacco, 1 muro, 4 ace e il 24% di ricezione perfetta.

Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza): 22 punti col 53% in attacco, 2 muri e 2 ace.

Luca Vettori (Itas Trentino): 19 punti col 52% in attacco e 2 ace.

Best Middle Blocker: Viktor Yosifov (Vero Volley Monza): 15 punti col 63%, 4 muri e 1 ace.

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): 15 punti col 100% in attacco, 3 muri e 1 ace.

Srecko Lisinac (Itas Trentino): 15 punti col 82% in attacco e 6 muri.

Best Cambio: Moritz Karlitzek (Top Volley Cisterna): 11 punti col 53% in attacco, 1 muro e 2 ace.

Best Libero: Jani Kovacic (Consar Ravenna): 11 ricezioni perfette (42%).

(Fonte: comunicato stampa)