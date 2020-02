Padova si prepara al derby con Verona, Hernandez: “Vogliamo tornare a raccogliere punti”

Di Redazione

E’ già tempo di tornare in campo per la Kioene Padova, che mercoledì affronterà la Calzedonia Verona in trasferta in occasione del derby veneto n. 26 della storia. Alle ore 20.30 di mercoledì 5 febbraio i patavini saranno di scena all’AGSM Forum, consci che affronteranno un avversario ostico alla ricerca di punti.

Nell’ultimo turno di campionato, la Kioene è uscita sconfitta per 3-1 dalla trasferta di Perugia, così come la Calzedonia che è caduta per 3-0 in casa dei Campioni della Cucine Lube Civitanova. «Domenica abbiamo affrontato una squadra di “giganti” come Perugia – dice l’opposto Fernando Hernandez – ma abbiamo dato vita a una gara molto combattuta. Con questo stesso spirito dovremo scendere in campo a Verona, perché vogliamo tornare a raccogliere punti. Ci stiamo allenando bene e con grande grinta, motivo per cui è necessario trasformare tutta questa carica in risultati positivi. Lo stesso varrà poi per la sfida di domenica 9 febbraio quando alla Kioene Arena arriverà Trento: sarà necessario affrontarli con una prestazione come quella messa in campo nella sfida casalinga vinta con Modena a dicembre».

L’ultima vittoria per la Kioene in campionato risale al 26 gennaio, con la vittoria per 3-1 in casa con Sora. Verona invece non vince in Superlega dal 26 dicembre 2019 (1° giornata di ritorno), con la vittoria per 1-3 in trasferta sempre ai danni di Sora.

Attuale miglior realizzatore di Verona è Stephen Boyer (293 punti e 5° nella classifica dei “marcatori”), mentre in casa Padova il miglior realizzatore è Fernando Hernandez (286 punti e 7° posto in classifica).



Sono 25 i precedenti tra Verona e Padova, che vedono gli scaligeri avanti nella serie con 16 vittorie contro le 9 dei patavini. Su 11 incontri disputati dai bianconeri in trasferta, solo una vittoria, ossia in occasione della 10° giornata d’andata del campionato 2018/19, quando la Kioene s’impose per 1-3. Nella sfida d’andata giocata nella stagione in corso, successo netto della Calzedonia per 0-3 alla Kioene Arena.

Arbitri dell’incontro di mercoledì sera saranno Alessandro Tanasi di Siracusa e Dominga Lot di Treviso. Terzo arbitro Alessio Lambertini, mentre al video check ci sarà Matteo Bosio.

Alle ore 18.00 di domenica 9 febbraio, big match per la Kioene Padova alla Kioene Arena con l’Itas Trentino.



(Fonte: comunicato stampa)