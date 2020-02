Itas Trentino, mercoledì di nuovo in campo: alla BLM Group Arena arriva Milano

Di Redazione

Il successo per 3-1 al PalaBanca di Piacenza, ottenuto domenica sera nella partita valevole per il diciottesimo turno di regular season, ha confermato l’ottimo inizio di girone di ritorno dell’Itas Trentino.

I gialloblù hanno infatti incamerato altri tre preziosi punti per la classifica, confermandosi ancora a punteggio pieno da quando il campionato ha iniziato la sua seconda metà, avendo sempre ottenuto l’intera posta in palio fra le partite con Ravenna, Monza, Vibo e Piacenza.

Quella ottenuta in Emilia ha, fra l’altro, consentito alla formazione di Angelo Lorenzetti guadagnare tre lunghezze di vantaggi rispetto all’Allianz Milano, approfittando del turno di riposo osservato nel corso dell’ultimo weekend dai lombardi.

Saranno proprio loro gli avversari del turno infrasettimanale di SuperLega Credem Banca in programma per mercoledì 5 febbraio alla BLM Group Arena; un appuntamento che consentirà all’Itas Trentino di riabbracciare il proprio pubblico dopo quattro partite in trasferta ed un totale di diciotto giorni di attesa (ultimo precedente casalingo incontro lo scorso 19 gennaio con Vibo).

Per preparare al meglio questo importante match, che vedrà affrontarsi la quarta e la quinta forza della classifica, la squadra è tornata ad allenarsi già nel pomeriggio di oggi, sostenendo una sessione di allenamento divisa fra pesi e tecnica sul campo principale dell’impianto di via Fersina.

La seduta odierna, assieme a quella di martedì pomeriggio e mercoledì mattina, offrirà all’allenatore l’opportunità di valutare le condizioni dell’intera rosa, che appaiono in netta ripresa. Il recupero di Russell e Candellaro, protagonisti di un buon match in Emilia domenica sera, è già stato completato, così come in netto miglioramento appare Kovacevic.

