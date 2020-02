Finali Coppa Italia, il Presidente di Lega Mauro Fabris: “Un grande successo, grazie a Busto Arsizio e ai tifosi”

Di Redazione

Dopo lo svolgimento nello scorso fine settimana delle Finali di Coppa Italia a Busto Arsizio, il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “Straordinario successo di pubblico – tutto esaurito – e di spettacolo sportivo per le Finali al PalaYamamay! Un successo che premia la scelta da parte della Lega di Busto Arsizio, città dalla storica passione per la pallavolo femminile, che ha risposto alla grande. Di ciò ringrazio il Sindaco Emanuele Antonelli, presente al palazzetto sia sabato che domenica, il quale ci ha ospitati venerdì in Municipio per la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Grazie inoltre al Presidente della UYBA Volley Giuseppe Pirola, che ci ha messo a disposizione lo splendido e funzionale PalaYamamay, in cui si è svolta anche la partecipatissima Assemblea dei Presidenti delle Società di Serie A, e capace insieme al suo staff di riempire gli spalti di magliette rosse! Oltre agli straordinari Amici delle Farfalle, sportivissimi e calorosi come sempre, abbiamo ammirato le ‘torcide’ di Conegliano, Trento e San Giovanni in Marignano, la più numerosa con oltre 500 fans in trasferta!”.

“Un’indimenticabile Final Four di Coppa Italia di A1 – prosegue Fabris – vinta meritatamente dall’Imoco Volley Conegliano e un altrettanto emozionante finale di Coppa Italia di A2 conquistata dalla Delta Informatica Trentino, rese possibili dalla perfetta organizzazione e gestione di Master Group Sport insieme alla struttura di Lega, come hanno potuto ammirare quanti le hanno seguite sugli spalti del PalaYamamay o in diretta su Rai Sport. Grazie Busto! Nel frattempo è già partita la preparazione della Finale Scudetto di Serie A1 in programma a Trieste sabato 9 maggio, mentre dal prossimo weekend prenderanno il via le Pool Promozione e Salvezza di Serie A2″.

(Fonte: comunicato stampa)