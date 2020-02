Anche a Trieste è emergenza impianti: 14 palestre scolastiche rischiano la chiusura

Di Redazione

I problemi legati all’utilizzo delle palestre scolastiche per attività sportive continuano a moltiplicarsi su tutto il territorio italiano, e la pallavolo è ovviamente tra le discipline più colpite. Dopo i tanti casi verificatisi a inizio stagione, dalla Campania alla Lombardia, adesso a doversi misurare con l’emergenza è Trieste. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è una città storica per il volley italiano e a maggio ospiterà anche un grande evento come la Finale Scudetto femminile, ma oggi, come denuncia il quotidiano Il Piccolo, rischia di dover fare i conti con la chiusura di ben 14 palestre degli istituti cittadini.

A lanciare l’allarme è il presidente regionale della Fipav, Alessandro Michelli, che dichiara: “In questi giorni sono stato in costante contatto con il presidente territoriale Paolo Manià, gli uffici dell’Uti e del Comune. Siamo preoccupati soprattutto per le società e, per venir loro incontro, siamo pronti anche a farci carico della gestione temporanea degli impianti, se necessario. Con la Federazione Italiana Pallacanestro c’è una grande collaborazione, visto che viviamo insieme questa situazione complessa“.

“La verità è che a Trieste servirebbe un impianto dedicato alla pallavolo – continua Michelli – e in questo senso siamo anche disponibili a lavorare con il Comune a un project financing per risolvere il problema, smettendo così di vivere in una situazione di costante emergenza per mancanza di spazi“. Anche l’assessore agli Impianti sportivi Lorenzo Giorgi conferma del resto la necessità di nuove palestre: “C’è un progetto privato in questo senso al Bovedo, ma bisognerebbe pensare anche a ulteriori impianti, anche perché oggi usiamo delle palestre scolastiche – circa una trentina – che non sempre sono idonee per ospitare partite, ma solo allenamenti“.