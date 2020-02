Volley Club Grottaglie, Quaranta: “La Coppa occasione importante”

Di Redazione

È tutto pronto in casa Volley Club Grottaglie per la sfida all’Apulia Diagnostic Mesagne, valida per i quarti di finale di Coppa Puglia. I granata, forti del fattore campo, si sono qualificati alla competizione come seconda forza del Girone A mentre la formazione brindisina si è classificata terza nel Girone B.

Una vittoria qualificherebbe il Volley Club alle Final Four in programma in primavera, bissando il risultato raggiunto lo scorso anno. Il Volley Club Grottaglie ha iniziato al meglio il 2020 cogliendo tre vittorie per 3-0 in altrettanti match e si prepara ad uno-due importante per il proseguo della stagione con la sfida contro il Mesagne che sarà un antipasto al big match di campionato contro il Pag Volley che metterà in palio la testa della classifica.

Ha parlato della sua squadra il patron del Volley Club Grottaglie, Giuseppe Quaranta: “Stiamo vivendo un ottimo momento, come testimonia la recente striscia di risultati positivi. Siamo costretti a vincere ogni gara da qui alla fine della stagione per poter far fruttare tutti i nostri sforzi. La Coppa Puglia è una competizione importante che rappresenta l’occasione di poter mettere un trofeo in bacheca pertanto va affrontata al meglio delle nostre possibilità. Mi auguro che il pubblico possa rispondere calorosamente all’evento riempiendo il palazzetto Campitelli!”

La gara tra Volley Club Grottaglie e Apulia Diagnostic Mesagne inizierà alle 19:30 al Palazzetto Campitelli di Grottaglie (TA), arbitreranno Merico e Renna.

(Fonte: comunicato stampa)