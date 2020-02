Una Gas Sales Piacenza in rimonta, prova a fermare la corazzata Trentino

Di Redazione

In arrivo la quinta giornata di ritorno del campionato SuperLega Credem Banca per la Gas Sales Piacenza che domenica 2 febbraio al PalaBanca affronterà alle ore 18 una delle corazzate del torneo, l’Itas Trentino Volley guidata da coach Angelo Lorenzetti.

Sei punti nelle ultime due gare e settima piazza in classifica: i ragazzi di mister Gardini sembrano aver finalmente trovato la quadra, dopo una prima parte di stagione alla prese con infortuni e qualche momento di difficoltà. Fei e compagni vogliono confermare il momento positivo, consapevoli che la sfida in programma domenica sarà una vera battaglia. Il match contro Trento rappresenta, perciò, un bel banco di prova per i biancorossi che proveranno ad approfittare di quei momenti di difficoltà in cui potrà incappare la formazione ospite nel corso della gara.

Per la prima volta in stagione Gabriele Nelli è pronto ad affrontare la sua ex squadra: cresciuto nelle giovanili di Trento e arrivato a Piacenza in estate, l’opposto originario di Lucca era stato costretto ai box all’andata a causa del problema al ginocchio. Ora per il biancorosso è tempo di scendere in campo insieme ai propri compagni per una sfida che promette battaglia: “Il match di domenica sarà molto importante e al tempo stesso difficile sulla carta. Noi stiamo passando un periodo positivo: in queste settimane siamo riusciti a trovare più continuità e quello spirito di gruppo che forse ci è un po’ mancato nella prima parte di campionato. Abbiamo tutte le carte per potercela giocare e metterli in difficoltà, dobbiamo pensare al nostro gioco. Trento è una squadra formata da atleti che possono essere tutti titolari, ha una rosa molto competitiva con giocatori che scenderanno in campo per dare battaglia”.

Reduce dalla bella vittoria in Champions League in Turchia, l’Itas Trentino di Giannelli e compagni è pronta a rituffarsi in campionato, nonostante il periodo non certo fortunato per quanto riguarda gli infortuni. Se Candellaro, proprio in Turchia, è stato costretto a uscire per un problema alla mano a inizio gara, sembrano recuperati Russell e Vettori che nei giorni passati erano alle prese con qualche noia che non gli permetteva di essere al 100% I due gialloblu, infatti, sono scesi in campo a Instanbul mentre sono da valutare le condizione di Kovacevic. Mister Lorenzetti può contare, però, su una rosa ben attrezzata e su un Lisinac in grande spolvero e autore di una grande prova nel match di giovedì sera.

La gara tra la Gas Sales Piacenza e l’Itas Trentino sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports alle ore 18.

(Fonte: conunicato stampa)