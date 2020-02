Tonno Callipo, Defalco alla vigilia della trasferta di Veroli: “Sarà una sfida fondamentale”

Di Redazione

“Abbiamo preparato questa partita come una delle più dure e delle più importanti. Sarà come una finale e abbiamo lavorato tutta la settimana al meglio per fare risultato domenica. Loro difendono molto, non mollando mai e la posizione in classifica che occupano non rispecchia il loro vero valore. Per batterli dovremo stare attenti non ad un singolo giocatore, ma al gruppo, perché la loro forza sta nel collettivo”. Ha parlato così ieri pomeriggio lo schiacciatore americano Torey Defalco nella sala stampa del PalaValentia durante la consueta conferenza pre-gara. Questa volta ad attendere la formazione di coach Juan Manuel Cichello è Sora per il match in programma domani, domenica 2 febbraio alle ore 18.

Defalco è senza dubbio il giocatore che maggiormente ha inciso nella stagione agonistica della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è stato Torey De Falco, mettendo al servizio della squadra le sue indubbie potenzialità fisiche e tecniche. Ventitrè anni da compiere il prossimo 22 aprile, lo schiacciatore ricettore californiano di Huntington Beach, ha calcato quest’anno per la prima volta il palcoscenico italiano della pallavolo. Nelle 13 gare fin qui disputate (ha saltato la il match interno della 10a giornata con la Consar Ravenna di domenica 1 dicembre) ha totalizzato 172 punti (media di 13.23 a partita), andato in doppia cifra in 10 delle 13 gare disputate, con un best score personale di 22 punti realizzato il 19 gennaio alla BLM Group Arena di Trento al cospetto della blasonata Itas Trentino.

Infine sulla notizia del ritorno a Vibo Valentia che vedrà la squadra disputare la gara contro Perugia di mercoledì prossimo al PalaMaiata l’atleta ha commentato: “Giocare a casa nostra con il supporto dei tifosi significherà avere un’arma in più. E’ stato così anche nel match con Monza giocato qui al PalaValentia in cui i supporter ci hanno dato una grande mano per vincere”.

