Semifinale Coppa Italia: Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (LIVE)

Di Redazione

Prima semifinale della Coppa Italia A1 Femminile al PalaYamamay di Busto Arsizio: si affrontano Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci.

I SESTETTI – Nessuna sorpresa nelle due formazioni iniziali. Scandicci schiera Malinov in regia, Stysiak opposto, Stevanovic e Lubian centrali, Pietrini e Bricio schiacciatrici e Merlo libero; risponde l’Imoco con la diagonale Wolosz-Egonu, Folie e De Kruijf al centro, Hill e Sylla in posto 4 e De Gennaro come libero.

1° SET – Subito servizio vincente di Wolosz, poi uno scambio chilometrico chiuso da Sylla (2-0). L’Imoco allunga ancora con il muro di Folie e l’attacco out di Bricio (4-0). Sul 6-0 firmato da Sylla arriva il time out richiesto da Cristofani. Pietrini a muro sigla il primo punto diretto di Scandicci (6-2) ma Hill e Folie fanno volare Conegliano sul 9-2. Gialloblu a valanga sul servizio di Sylla: si arriva addirittura al 13-2 con la Savino Del Bene che non riesce a reagire. De Kruijf cancella Stevanovic a muro (15-3) e Sylla non perdona da seconda linea (17-5). Dentro Carraro e Sloetjes per le toscane, ma il copione non cambia: Egonu mura per il 21-7 dopo una gran difesa delle compagne. Hill si procura ben 14 set point, Scandicci ne annulla 4 costringendo Santarelli al time out. Al rientro ci pensa De Kruijf a chiudere (25-15).

2° SET – Si riparte sempre con Conegliano avanti, grazie a Hill e De Kruijf (2-0). Stavolta Scandicci, che presenta Kakolewska tra le titolari, riesce a rimanere nella scia delle avversarie (4-3). Egonu tiene avanti le gialloblu (6-4) e un’invasione toscana regala l’8-5. Un errore della stessa Egonu riavvicina la Savino Del Bene (10-9) ma Hill riapre la forbice (13-10). De Kruijf allunga ancora per le pantere (15-11), poi dal 18-14 Scandicci riesce a riportarsi sotto con un ace di Stysiak (18-16). La rimonta però non si completa e Stevanovic sbaglia l’attacco del 20-16. Entrano anche Gray e Cardullo, ma Conegliano resta saldamente al comando (22-17). Un errore in battuta regala il set point all’Imoco sul 24-18 e un altro servizio out di Malinov vale il 25-19.

3° SET – Stysiak conquista il primo vantaggio della partita per Scandicci (0-1), Stevanovic piazza il break dell’1-3. L’Imoco però si mantiene in scia e ricuce grazie a un’invasione di Stysiak (6-6). Di nuovo avanti la Savino Del Bene grazie all’errore di Egonu (6-8), e nuovo pareggio di Hill dopo un gran muro di Paola (9-9). Il sorpasso è ancora firmato Egonu: tre punti consecutivi tra cui l’ace del 12-10. Ricezione di Scandicci in difficoltà e De Kruijf ne approfitta per il 14-11; Bricio tiene in corsa le toscane (14-13). Ancora la messicana firma il servizio vincente che vale la parità (16-16), poi il muro della Savino Del Bene ferma Egonu (17-18) e Santarelli chiama time out. Gennari, appena entrata per Folie, ribalta il risultato con un gran turno di servizio: 20-18. Arriva anche l’ace di Egonu (22-19), che però spedisce out il pallone del 22-21. Wolosz fa una magia per Hill (23-21), ma Bricio mura Egonu e Sylla sbaglia l’attacco del 23-23. L’azzurra si fa perdonare conquistando il match point (24-23) e completa l’opera con il muro vincente su Stysiak che manda l’Imoco in finale (25-23).