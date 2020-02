GoEnergy Corigliano-Rossano, il nuovo allenatore è Pasquale Bosco

Di Redazione

Goenergy Corigliano Rossano, riparte una nuova sfida. Dopo il saluti con il tecnico Nacci la formazione rossonera si prepara ad un nuovo corso, tra il neo tecnico Pasquale Bosco e la temibile trasferta di Modica. Sabato la partenza per la Sicilia, per una gara importante per classifica e morale.

Corigliano Rossano quartultima a diciotto punti, Modica penultima a nove lunghezze. La Goenergy è reduce dalla sconfitta interna contro Tuscania, un 1-3 che ha lasciato con l’amaro in bocca tifosi e società. Modica è caduta in casa con l’identico punteggio, nella sfida contro Palmi. Sarà battaglia sportiva vera, tra due squadre desiderose di voltare pagina. Nella partita di andata, vinta per 3-1 dai rossoneri, ottima prova di Davide Cester, capace di mettere a segno ben trenta punti.

Ma la novità è rappresentata dal nuovo allenatore dei rossoneri. La società da il benvenuto al neo tecnico Pasquale Bosco, allenatore che ritorna a Corigliano dopo due precedenti esperienze da vice allenatore. Le sensazioni del nuovo responsabile della prima squadra, ex tecnico tra le altre di Lagonegro, Aversa e Reggio Emilia: “Sono molto contento per questo ritorno. Conosco l’ambiente, la società, il modo di lavorare. C’è gente che stimo e so che si può fare bene. Le motivazioni sono altissime, dobbiamo lavorare per avvicinarci ad una zona più tranquilla e sono certo che daremo tutto per il raggiungimento dell’obbiettivo richiesto dalla società. Abbiamo tante sfide da affrontare, faremo il possibile per giocarci al meglio ogni gara“.

Gli arbitri dell’incontro saranno Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio, addetto al video check Gianmarco Lentini. Sarà possibile seguire aggiornamenti costanti sui canali social della squadra, la gara del Palarizza sarà visibile in diretta streaming su legavolley.tv

(fonte: Comunicato stampa)