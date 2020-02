Fabris sul caso Caserta: “Vicenda gestita con infinita pazienza”. Cristiano Zatta nuovo dg di Lega?

Di Redazione

In una lunga intervista rilasciata a La Prealpina, incentrata in parte sul tema della final four di Coppa Italia a Busto Arsizio, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris ha toccato alcuni dei principali temi all’ordine del giorno nel mondo del volley. Tra questi il caso della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: “È una vicenda che abbiamo gestito – ha detto Fabris – con infinita pazienza e attenzione”.

“Caserta – ha spiegato il numero uno di Lega – ha conquistato sul campo la promozione, all’atto dell’iscrizione aveva tutto in regola e grande solidità economica, tant’è che verso la Volalto c’è stata la corsa dei procuratori. I soldi ci sono, ad oggi non ho avuto nessun atto ufficiale di ritiro, e quindi Caserta una delle squadre di A1. Sono però disponibile ad accogliere suggerimenti su quali controlli introdurre per evitare situazioni del genere“.

Fabris ha anche parlato della possibile nomina del dirigente varesino Cristiano Zatta come nuovo direttore generale della Lega in sostituzione di Piero Rebaudengo (“È uno dei profili che stiamo valutando. Ha le competenze necessarie e assieme a lui stiamo definendo un programma“) e dei rapporti con la Fipav: è pace fatta? “Su alcune tematiche oggetto di scontri sì. I risultati della nazionale dimostrano che avevamo ragione quando dicevamo che un campionato di eccellenza aperto alle straniere non impoveriva il nostro serbatoio, ma anzi lo aiutava a crescere. E la Fipav, col Club Italia, ha ottenuto una straordinaria vetrina“.

Da sottolineare, infine, l’endorsment del presidente di Lega alla Futura Volley Giovani, la seconda squadra di Busto Arsizio attualmente in Serie A2: “Ci manca un derby in A1. Speriamo che uno degli elementi di novità del campionato 2020-21 possa essere la stracittadina di Busto“.