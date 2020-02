Coppa Italia A2 femminile: tutto pronto per la finalissima tra Omag e Delta Informatica

Di Redazione

Al PalaYamamay di Busto Arsizio, domenica pomeriggio, due squadre vivranno una ribalta unica. Omag San Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino si batteranno per conquistare la 23^ Coppa Italia di Serie A2 Femminile. Di fronte le due squadre che hanno fin qui dominato il Campionato nei rispettivi gironi e che tra qualche settimana saranno di fronte una contro l’altra nella Pool Promozione, che scatterà domenica 9 febbraio e che metterà in palio il primo pass per la Serie A1.

Due roster di altissimo livello per la categoria: tra le riminesi attaccanti temibilissime come l’opposto Decortes e la laterale Pamio, andate ad affiancare la confermatissima Saguatti; tra le gialloblù l’opposto Piani e le bande Melli e D’Odorico, oltre alla colonna della squadra Fondriest al centro.

Le due formazioni sono inoltre accomunate dall’aver perso recentemente per infortunio le rispettive registe titolari: Ilaria Battistoni, palleggiatrice della Omag, è stata sostituita in questa fase della stagione dalla giovane Asia Bonelli e dal nuovo acquisto Francesca Saveriano, prelevata nei giorni scorsi dalla Pallavolo Montale; Elisa Moncada, alzatrice titolare della Delta Informatica, è stata rimpiazzata con ottimi risultati dalla giovane Berasi, che negli ultimi giorni è stata affiancata dal neo acquisto Barbora Kosekova, giocatrice della nazionale slovacca.

“Testa, cuore e corpo sono rivolti a questa partita – afferma Anna Gray, centrale di San Giovanni, che ha già vinto la Coppa Italia due anni fa, a Bologna -. Sarà davvero dura, loro sono un bel gruppo, molto unito. Ma noi abbiamo determinazione, grinta e voglia di vincere. L’obiettivo è dare il meglio di noi stesse. Il gruppo di quest’anno mi è piaciuto fin da subito, è un mix di ragazze giovani con tanta voglia di lavorare e dimostrare le proprie potenzialità. Ognuna di noi, prima di tutto, ha un obiettivo interiore, cioè quello di volersi superare e dare il meglio sempre e comunque. Secondo me, la nostra forza è proprio questa, ovvero di non accontentarsi mai e cercare di spingersi al limite“.

“Siamo davvero orgogliosi di poter affrontare una partita così importante all’interno di un contesto prestigioso come quello delle finali di serie A1 di Coppa Italia – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino -. Affronteremo una squadra fortissima che, come noi, nonostante l’infortunio della propria palleggiatrice, ha continuato a vincere e ad esprimere un ottimo gioco. Ci aspetterà una gara complicata e mi attendo una partita molto combattuta tra due squadre che faranno di tutto per aggiudicarsi il trofeo. Kosekova ha iniziato ad allenarsi con noi destandomi un’ottima impressione: domenica sarà molto probabilmente a disposizione ma l’obiettivo è quello di inserirla gradualmente all’interno del nostro sistema di gioco”.

BIGLIETTI

Sono in vendita gli ultimi tagliandi per assistere alle Finali di Coppa Italia. Sul circuito Vivaticket e direttamente al botteghino del PalaYamamay (sabato 1 febbraio a partire dalle 15.30, domenica 2 sin dalle ore 11.00). I prezzi, le modalità d’acquisto e tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito dedicato.

IN STREAMING

La finale della Coppa Italia di Serie A2 Femminile tra Omag San Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino andrà in onda in chiaro in live streaming sui consueti canali targati PMG Sport: il sito ufficiale di PMG Sport, LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, la sezione Sport del sito Repubblica.it il portale Sport.it e Sportmediaset.it.

(fonte: Comunicato stampa)