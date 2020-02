Calzedonia Verona, Stoytchev: “Con la Lube ci giocheremo le nostre carte”

Di Redazione

Dopo aver saltato un turno causa il rinvio della gara con Trento, i gialloblù sono pronti a scendere in campo sul difficilissimo campo dei Campioni d’Italia della Lube nella gara valida per la 5a giornata d SuperLega.

Le parole di coach Radostin Stoytchev alla vigilia della sfida all’Eurosole Forum: “Anche se abbiamo avuto più tempo per lavorare in palestra, devo ammettere che non siamo riusciti a preparare al meglio la partita con la Lube perchè purtroppo diversi giocatori e staff sono stati colpiti da una forte influenza e quindi non sono stati a disposizione per la maggior parte del tempo. Nonostante questo, e nonostante siamo ben consapevoli che l’avversario è tra i più forti al mondo, faremo il massimo per provare a vincere o almeno a portare a casa un punto prezioso. Inutile nascondere che le partite che ci aspettano la prossima settimana con Padova e Vibo sono molto più importanti per noi, ma il nostro lavoro è cercare di dare il massimo sempre e così fare mo anche domani”.

(Fonte: comunicato stampa)