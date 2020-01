Ofelia Malinov: “Conegliano è la più forte, siamo felici di confrontarci con loro” (video)

Di Eugenio Peralta

Tra le quattro finaliste di Coppa Italia è forse quella di cui si parla di meno, eppure la Savino Del Bene Scandicci è reduce da una serie di risultati positivi tra Italia ed Europa, e non si accontenterà certo di fare da sparring partner alla grande favorita Imoco Volley Conegliano in semifinale. A sottolinearlo è Ofelia Malinov, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Lo sappiamo – dice la palleggiatrice della nazionale – giochiamo contro una squadra fortissima, forse la più forte al mondo in questo momento. Ma siamo contente di confrontarci con loro, perché arriviamo da un momento positivo, in cui siamo cresciute tanto. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, ma è importante per noi capire a che punto siamo“.

Per la squadra toscana, in caso di vittoria, si tratterebbe della prima finale in assoluto: “Batterle sarebbe una grandissima soddisfazione – confessa Malinov – ricordiamoci che è una gara secca, quindi tutto può succedere. In primis bisogna crederci e provare a metterle in difficoltà, poi vedremo come possono reagire a un momento difficile“.