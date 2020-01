La Vero Volley Monza è attesa da Ravenna al Pala De Andrè

Di Redazione

Centrata la prima vittoria del nuovo anno contro Cisterna, una settimana fa davanti al pubblico di casa della Candy Arena di Monza, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley va a caccia del bis per provare a risalire una classifica che al momento la vede a 18 punti insieme a Ravenna, Verona e Piacenza, ma dietro a queste tre squadre per inferiore numero di vittorie. I ragazzi di Soli, decimi in graduatoria, vogliono approfittare dei prossimi incontri contro avversari alla portata per effettuare il sorpasso e rientrare nelle posizioni che assicurano un posto nei Play Off Scudetto. Di fronte a loro i monzesi troveranno una Ravenna che nelle ultime cinque partite ha sorriso solo una volta, contro Sora al tie-break, perdendo contro Trento, Milano e Modena, quest’ultima capace di eliminare la formazione di Bonitta anche dal tabellone della Del Monte Coppa Italia.

I romagnoli però in casa sono una squadra ostica ed hanno un bilancio positivo contro i monzesi: su sette gare giocate davanti al proprio pubblico finora, ben tre sono state le vittorie della Consar, capace di battere i brianzoli in casa dalla stagione 2015-2016 (l’ultimo successo di Monza risale alla gara CMC Romagna – Gi Group Monza 1-3, 3a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai). Saranno le bocche da fuoco Vernon-Evans, anche leader negli ace della Consar, e Ter Horst a guidare l’offensiva dei giallorossi, capaci di creare non pochi problemi ai lombardi nella gara di andata. La Vero Volley riuscì però ad aggiudicarsi il confronto per 3-1 grazie ad una buona prova corale e un Bartosz Kurek in evidenza (29 punti per lui con il 62% in attacco).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI