La polacca Aleksandra Lipska in prova alla Roana CBF Macerata

Di Redazione

Potrebbe essere la polacca Aleksandra Lipska a completare l’organico della Roana CBF HR Macerata dopo le partenze di Smirnova e Kosareva. Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino Macerata, la schiacciatrice polacca è arrivata ieri nelle Marche e da oggi si allenerà con la squadra di Paniconi: non essendo ancora stata tesserata in Italia in questa stagione, c’è tempo fino a metà febbraio per concludere l’eventuale ingaggio.

Lipska ha iniziato la stagione in patria con il Wisla Varsavia, dopo aver giocato con PZPS Szczyrk e Dabrowa Gornicza. La grave crisi del club della capitale l’ha però indotta a lasciare la squadra insieme a molte delle compagne; il suo approdo al Radomka Radom sembrava ormai cosa fatta, ma la possibilità di un’esperienza all’estero ha attirato l’attenzione della giocatrice. Per la Roana si tratterebbe del secondo innesto sul mercato di gennaio dopo quello di Veronica Taborelli.