GoldenPlast Civitanova: sabato alle 18.00 anticipo in casa con Torino, “ariete” da trasferta

Di Redazione

GoldenPlast Civitanova in campo sabato 1 febbraio all’Eurosuole Forum (ore 18.00) contro la ViViBanca Torino per l’anticipo della quinta giornata di ritorno del Girone Bianco. Seconda in classifica a 31 punti, imbattuta in casa con sette vittorie su sette e reduce da cinque successi consecutivi in Regular Season, la formazione di Gianni Rosichini ospita un sestetto caparbio che ha vinto le ultime due trasferte ed è andato a punti nelle ultime quattro partite lontano da casa.

Protagonista di una partenza diesel nel Campionato di Serie A3 Credem Banca, il sodalizio piemontese è undicesimo a 13 punti, ma è cresciuto molto nell’arco del torneo e la roccaforte biancazzurra dovrà alzare le barricate.

Con lo schiacciatore Gianluca Dal Corso fermato dall’influenza nella prima parte della settimana, il capitano Paolo Di Silvestre e l’opposto Stefano Ferri convocati dai Campioni del Mondo della Cucine Lube Civitanova per il match di Champions, il gruppo biancazzurro, reduce dal successo in 3 set a Bolzano, ha iniziato la settimana di lavoro a ranghi ridotti vincendo per 2-1 l’allenamento congiunto di martedì alla Marpel Arena contro il Volley Macerata.

Coach Gianni Rosichini : “Ci attende un’altra sfida da non sottovalutare. Non possiamo permetterci di andare in campo con sufficienza. Se vogliamo restare sui binari giusti è fondamentale dare sempre il massimo in allenamento e in partita. Tra l’altro, all’andata abbiamo vinto soffrendo e la ViViBanca ha perso l’ultimo match lottando punto a punto in tutti i parziali con Prata. Mi sono anche fatto l’idea che in trasferta Torino sia più temibile e giochi senza pressioni, quindi non sarà una gara agevole. In questi giorni non ci siamo allenati al completo, ma questo non mi preoccupa perché ora l’importante è assumere la giusta mentalità anche se non siamo tutti in palestra. Saremo positivi e pronti a lottare”.

Riflettori sui biancazzurri: le news della GoldenPlast Civitanova sbarcano sulla APP “LUBE Volley” per tablet e smartphone.

EX DEL MATCH: il centrale biancazzurro Gabriele Maletto è cresciuto nel vivaio della Parella Torino.

GLI AVVERSARI: In crescita dopo un avvio complicato, la ViViBanca Parella Torino si è affacciata per la prima volta in Serie A Credem Banca con l’eredità di annate ai vertici della Serie B e una rinuncia alla A2, nonostante la conquista sul campo al termine della stagione 2015/16. Nata nel 1981, la società torinese vanta una Coppa Italia di B2 (12/13) e ha sempre scalato le categorie senza mai subire retrocessioni. In panchina dall’inizio della stagione c’è Lorenzo Simeon, già palleggiatore della promozione in A2 del 2016. Confermato quasi al completo il giovanissimo roster dello scorso anno. Luca Filippi (’97) al palleggio con Fabio Gerbino (’96) opposto. Al centro, al fianco di capitan Paolo Mazzone (’96), si alternernano Marco Piasso (’01) e Lorenzo Mellano (’00), con Luca Martina (’98) libero. In estate si sono registrati gli arrivi di Federigo Del Campo, toscano classe ’94 lo scorso anno a Ferrara, e Alessandro Galliani, milanese classe ’98 dal Vero Volley, a completare il reparto già composto da Stefano Richeri (’99) e Stefano Felisio (’01). L’obiettivo è raggiungere la salvezza contribuendo alla crescita dei giovani presenti nel roster.

ARBITRI: Alessandro Somansino di Teramo e Serena Salvati di Roma

PRECEDENTI: Civitanova ha vinto 3-1 in rimonta a Torino l’unico precedente.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

5a giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 1 febbraio 2020, ore 18.00

GoldenPlast Civitanova – ViViBanca Torino Diretta streaming Legavolley.tv

Sabato 1 febbraio 2020, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 2 febbraio 2020, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – BAMAcqua San Bernardo Cuneo Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – Gibam Fano Diretta streaming Legavolley.tv

Gamma Chimica Brugherio – HRK Motta di Livenza Diretta streaming Legavolley.tv

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

Classifica Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 33, GoldenPlast Civitanova 31, Tipiesse Cisano Bergamasco 31, UniTrento 26, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 25, HRK Motta di Livenza 24, Gibam Fano 22, Invent San Donà di Piave 17, Gamma Chimica Brugherio 15, ViViBanca Torino 13, Mosca Bruno Bolzano 8.

(Fonte: comunicato stampa)