Qualificazione giovanile maschile: i tecnici azzurri Frigoni e Cresta in Campania

Profumo di azzurro per 40 talenti campani classe 2004/2005/2006. Sotto gli occhi dei tecnici delle nazionali maschili giovanili, Monica Cresta e Angiolino Frigoni, i migliori giovani della regione si sono ritrovati al PalaMeriggioli di Ponticelli per vivere il Regional Day 2020. Forti emozioni e massima attenzione hanno fatto da cornice ad un pomeriggio di allenamento organizzato dal settore tecnico del Comitato Regionale della Fipav Campania per consentire ai tecnici del settore giovanile maschile nazionale di visionare una nuova generazione di talenti campani. Lo staff tecnico del Comitato Regionale della Fipav Campania, guidato dal Referente Tecnico, Luigi Russo, e dal Selezionatore Regionale, Domenico Delfino Leone, ha supportato i CT Cresta e Frigoni per tutta la seduta di allenamento suddivisa in una parte di test fisici ed in una seconda propriamente tecnica. Da segnalare la presenza sugli spalti di un folto numero di tecnici provenienti da tutta la Campania per assistere a questo importante momento di qualificazione che come sempre ha fornito anche spunti di confronto sulle metodologie da adottare con i più giovani.

Angiolino Frigoni si è detto soddisfatto del lavoro svolto in Campania, piacevolmente colpito dal livello tecnico e fisico intravisto in campo: “Abbiamo lavorato molto bene con questi ragazzi che con disponibilità ed entusiasmo hanno perfettamente compreso il senso di un proficuo pomeriggio di allenamento che ci dice come e quanto la Campania stia lavorando nella direzione giusta per aumentare la qualità del volley giovanile maschile”.

Monica Cresta: “Siamo molto soddisfatti e sicuri che anche in Campania si stiano gettando le basi per lo sviluppo di futuri pallavolisti di livello. Sia da un punto di vista fisico che tecnico abbiamo visto cose interessanti facendo seguito a quanto già fatto registrare in occasione dello stage tenutosi a Roma ad inizio dicembre. La Campania è una regione piuttosto attiva che sta perseguendo lo sviluppo di diversi giocatori interessanti seguendo il nuovo progetto tecnico della Federazione Italiana Pallavolo”.

