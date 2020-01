Zanetti Bergamo: giovedì test match con Brescia al Pala Agnelli

Di Redazione

Nella settimana in cui il Campionato si ferma, la Zanetti preme sull’acceleratore e intensifica le sedute di allenamento. Cinque giornate senza tempi di riposo: doppie sedute giornaliere, lavoro atletico in sala pesi, nel Centro Sportpiù di via Baioni, e sul campo al Pala Agnelli, e una seduta di allenamento congiunto con Millenium Brescia. Il test match con la Banca Valsabbina è in programma giovedì, con inizio alle 15, sempre al Pala Agnelli e con ingresso libero e gratuito.

Le gare ufficiali torneranno il 9 febbraio per la prima di 6 sfide tutte d’un fiato che si disputeranno in 4 settimane: doppio turno interno (domenica 9 e mercoledì 12, prima con Casalmaggiore e poi con Conegliano), doppia trasferta (domenica 16 e 23, con Perugia e Busto), turno infrasettimanale al Pala Agnelli (mercoledì 26 con Firenze) e viaggio in Piemonte (domenica 1 marzo con Cuneo).

LA SEDICESIMA DI CAMPIONATO. L’ultimo turno di Regular Season prima della pausa per la Coppa Italia crea una piccola spaccatura tra le prime quattro delle classifica e il resto del gruppo. Replicando al successo della capolista Imoco Volley Conegliano – 3-0 sabato sera sul campo della èpiù Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci restano in scia, vincendo le rispettive partite per 3-0 e rafforzando le posizioni.

Busto anche al Pala George di Montichiari conferma il periodo di forma e infligge il 3-0 alle padrone di casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Gara di grande intensità quella delle farfalle biancorosse, capaci di un gioco a tratti veramente brillante e praticamente mai in difficoltà durante tutto il match. Fatto salvo per l’avvio di secondo set e per la prima parte del terzo, in cui Brescia ha provato tutto al servizio con Mingardi e Rivero e ha cercato di sfruttare la vena di Degradi. Herbots è stata trascinante (19 punti, MVP), ma non da meno sono state Washington e Lowe (13 a testa) e Gennari (11 e super anche in seconda linea).

Ottava vittoria consecutiva per la Igor Gorgonzola Novara, che supera per 3-0 la Lardini Filottrano e rinsalda la terza posizione in graduatoria. Nel contesto di una prova di squadra di livello, spiccano le prestazioni di Jovana Brakocevic (14 punti con 3 muri e il premio di MVP del match) ed Elitsa Vasileva (11 punti e diversi break propiziati in battuta). Solida prestazione anche della Savino Del Bene Scandicci, che di ritorno dalla Russia per il match di Champions League batte 3-0 la Zanetti Bergamo, con 17 punti di una incontenibile Stysiak e 11 della serba Stevanovic.

L’avvio del girone di ritorno è magico per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che dopo aver sconfitto in casa Scandicci si ripete contro la Saugella Monza. Le piemontesi ritrovano grandi motivazioni e forza mentale e alla Candy Arena, dopo essere state avanti 0-2, concedono il fianco alla rimonta delle brianzole, ma al tie-break tirano fuori gli artigli e graffiano le rivali. Decisivi i 23 punti di Van Hecke e i muri dell’ex Candi.

Macinano punti Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri. Le toscane bissano il successo di una settimana fa contro Caserta e tornano con i tre punti anche dal PalaBarton di Perugia, consolidando il settimo posto. La svolta decisiva a metà del terzo: sul 18-12 la partita sembrava diretta verso la Bartoccini Fortinfissi (guidata da una super Rosamaria alla fine top scorer con 30 punti), ma qui Firenze ha inscenato una rimonta straordinaria, trascinata da Foecke (23-25), e poi ha dilagato nel quarto. Ottima la gara di Daalderop (che con 26 punti ha stabilito il suo nuovo record in A1), ma fondamentale è stato anche l’apporto del muro (16 di squadra con 7 personali di Fahr).

Dopo cinque affermazioni per 3-1 la Reale Mutua Fenera Chieri ottiene al PalaVignola di Caserta la prima vittoria per 3-0 ai danni della Golden Tulip Volalto 2.0. Lo 0-3 rispecchia l’andamento di una partita il cui esito non è mai stato in discussione, netta la differenza in campo fra le due squadre, con le campane in difficoltà per l’organico ridotto all’osso (positivo, però, l’esordio della centrale statunitense Deja Harris). Top scorer della gara è capitan Enright che realizza 12 punti col 60% di efficacia in attacco.

Spazio ora alla 42^ edizione della Coppa Italia. Mercoledì sera in programma i quarti di finale in gara unica. Le quattro vincenti si qualificheranno per le finali che si disputeranno al PalaYamamay di Busto Arsizio sabato 1 e domenica 2 febbraio.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA SEDICESIMA GIORNATA

èpiù Pomì Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25, 23-25, 20-25)

Igor Gorgonzola Novara – Lardini Filottrano 3-0 (25-21, 25-17, 25-13)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-19, 19-25, 23-25, 17-25)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (16-25, 17-25, 10-25)

Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo 3-0 (25-16, 25-23, 25-12)

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 (26-28, 22-25, 25-19, 25-21, 11-15)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 45; Unet E-Work Busto Arsizio 39; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 32; èpiù Pomì Casalmaggiore 28; Saugella Monza 26; Il Bisonte Firenze 24; Reale Mutua Fenera Chieri 21; Zanetti Bergamo 20; Bosca S.Bernardo Cuneo 19; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Lardini Filottrano 14; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8

IL PROSSIMO TURNO

sabato 8 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Lardini Filottrano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

domenica 9 febbraio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza

Zanetti Bergamo – èpiù Pomì Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Imoco Volley Conegliano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

(Fonte: comunicato stampa)