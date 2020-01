Saugella Monza in campo a Novara per un posto in Final Four di Coppa Italia

Di Redazione

Le monzesi, seste al termine del girone di andata, se la vedranno con le novaresi, terze della classe, per un posto alla Final Four della coppa nazionale, in programma nel weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio, al PalaYamamay di Busto Arsizio. Reduci da quattro sconfitte di fila, di cui tre in campionato (due al tie-break), ed una in CEV Cup contro Kazan in Russia, Ortolani e compagne vogliono dare una scossa positiva al loro cammino per ritrovare entusiasmo per il prosieguo della stagione ripartendo dalla performance positiva nel muro-difesa vista contro Cuneo (14 di squadra, 6 di Danesi). Un’iniziezione di fiducia utile ad affrontare le prossime settimane, in cui spicca la decisiva gara di ritorno degli Ottavi di Finale contro Kazan, fissata mercoledì 5 febbraio alla Candy Arena, con ottimismo e maggiore determinazione. Di fronte a loro le rosabù troveranno una Novara, già battuta in campionato per 3-1 proprio in Piemonte, che sta vivendo un momento positivo grazie alle otto vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions League.

Per Monza si tratta della terza partecipazione alla Coppa Italia dopo le esperienze nella stagione 2017-2018 (battuta Scandicci nei quarti e sconfitta proprio contro Novara in semifinale di Final Four) e dell’annata sportiva 2018-2019 (eliminata da Scandicci ai Quarti di Finale).

