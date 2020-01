Under 13 6×6: Il Volley Macerata vince il concentramento di Ascoli Piceno ed è solo in vetta alla classifica

Di Redazione

Il Volley Macerata vince il concentramento valido per la terza giornata di campionato e vola in solitaria in vetta alla classifica; grande prestazione dei ragazzi di Dylan Leoni che, dopo un primo set col freno a mano tirato, si sono sciolti strada facendo portando via due vittorie che permettono loro di guardare tutti dall’alto.

Nel primo incontro di giornata i biancorossi si son trovati di fronte la Videx Mg, compagna di numerose battaglie in Under 13 e 14 nelle ultime stagioni; come da previsione è stato un match entusiasmante giocato bene da entrambe le formazioni.

Coach Leoni schiera in avvio Rughini e Del Gobbo al palleggio, Zamparini e Zazzetta in banda, Tommaso e Riccardo Coppari al centro; risponde Romiti con Verducci in diagonale a Mecozzi, Andrea Romiti e Foresi in banda, Lorenzoni e Macarri completano il sestetto grottese.

Parte bene la formazione biancorossa con la Coppari band: due attacchi di Tommaso ed un ace di Riccardo valgono lo 0-3; Verducci ed Andrea Romiti ribaltano immediatamente la situazione con la Videx Mg che passa avanti 8-5 mentre tre attacchi consecutivi di Foresi fan scappare la formazione grottese sul 17-10. Il muro di Verducci vale il set point (24-18), Rughini annulla la prima possibilità ma, al secondo tentavito, la Videx Mg conquista la frazione di apertura con il punteggio di 25-19.

Al cambio di campo le due squadre camminano a braccetto fino al 14-14 poi l’ace di Zamparini spezza l’equilibrio e Macerata allunga 18-20; un altro punto al servizio, stavolta di Moglie, manda i biancorossi sul 21-24 con la i grottesi bravi a non mollare e ad annullare tutti e tre i set point portando il secondo parziale ai vantaggi: Tommaso Coppari regala ai suoi il 24-25 mentre Zamparini ferma a muro Andrea Romiti per il 24-26 che manda le due squadre al terzo set.

Ultimo periodo, ai 25 punti, nuovamente segnato dall’equilibrio nella parte iniziale (10-10) poi Tommaso Coppari spinge sull’acceleratore e manda i suoi sul 10-12 mentre tre errori dei grottesi consentono a Macerata di allungare 10-15; Zamparini e Riccardo Coppari confezionano il +8 (14-22) con il solito Tommaso Coppari, 30 punti totali per lui, a chiudere il set 18-25 ed il match per 1-2.

Under 13 6×6 – Concentramento 3° Giornata – Ascoli Piceno

1° Incontro

Videx Mg – Volley Macerata 1-2 (25-19 24-26 18-25)

Videx Mg: Verducci 8, Macarri 2, Lorenzoni 2, Romiti A. (K) 16, Foresi 15, Mecozzi 2. Non entrati: Sandroni, Rozzi, Savini, Vittori, Leti. All. Romiti R.

Volley Macerata: Rughini (K) 6, Coppari T. 30, Zazzetta, Del Gobbo, Zamparini 8, Moglie 1, Coppari R. 7. Non entrato: Lambertucci. All. Leoni

Arbitro: Di Silvestre Davide (AP)

Nel secondo incontro di giornata tutto facile per il Volley Macerata contro la Pallavolo Ascoli; coach Leoni lascia a riposo Tommaso Coppari dopo gli straordinari del primo match inserendo Lambertucci al suo posto.

Partono fortissimo i biancorossi che, grazie a due attacchi di Riccardo Coppari e all’ace di Rughini, volano sullo 0-6 con due punti di Del Gobbo a regalare addirittura lo 0-11; Ascoli non riesce a recuperare con Macerata che può allungare ulteriormente sul 5-22, attacco di Rughini, e chiudere il primo parziale 7-25 grazie al punto conclusivo di Riccardo Coppari.

Al cambio di campo sono Moglie e Lambertucci a firmare il primo vantaggio ospite (7-10) con Macerata che, ben messa in campo, può aumentare il gap portandosi sul 13-22 (attacco ancora di Moglie) prima che l’ace di Del Gobbo chiuda il set 13-25 ed il match sullo 0-2 regalando così la vetta della classifica al Volley Macerata.

I biancorossi conquista 5 punti che valgono la vetta della classifica a quota 17 punti, segue la Videx Mg con 16 e la Cucine Lube Civitanova A con 15 punti; nel prossimo turno, calendarizzato per Domenica 23 Febbraio, i ragazzi di Dylan Leoni si recheranno a Civitanova Marche per affrontare la Cucine Lube Civitanova B e la Pallavolo Montecassiano Asd nel concentramento valido per la quarta giornata.

Under 13 6×6 – Concentramento 3° Giornata – Ascoli Piceno

2° Incontro

Pallavolo Ascoli – Volley Macerata 0-2 (07-25 13-25)

Pallavolo Ascoli: Alessandrini F., Alessandrini M. 1, Amatucci, Fiorelli, Gaspari (K) 9, Mariani 2, Massi 1, Rossi, Santirocco, Stipa. Non entrato: Forlini. All. Travaglini

Volley Macerata: Rughini (K) 11, Zazzetta, Del Gobbo 9, Zamparini, Moglie 6, Coppari R. 12, Lambertucci 3. Non entrato: Coppari T.. All. Leoni

Arbitro: Di Silvestre Davide (AP)

