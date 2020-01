Osmany Juantorena: “Siamo stati bravi a metterli in difficoltà con la battuta”

Di Redazione

La Cucine Lube Civitanova incanta in Europa come e più che in Italia: il derby di Champions League contro l’Itas Trentino finisce con un netto 3-0 ed è un risultato che, pur considerando le assenze nelle file degli avversari, non può che soddisfare i marchigiani anche in chiave qualificazione ai quarti di finale. Lo ricorda Osmany Juantorena, grande protagonista della gara: “Ci tenevamo tanto a vincere contro Trento, era una partita importante per noi. Abbiamo ben chiare le regole della Champions, bisogna arrivare primi nel girone“.

“A Trento mancavano due giocatori importanti – continua Osmany – ma noi eravamo concentrati sul nostro gioco che è stato di buon livello. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà con la battuta. Ora pensiamo al match di martedì (contro Ceske Budejovice, n.d.r.), che non è da sottovalutare ma va affrontato con la mentalità giusta. Dopo i tanti match giocati, il nostro obiettivo è arrivare in forma alla Final Four di Coppa Italia. La squadra sta reagendo bene e sono molto fiducioso“.

Sulla stessa linea Mateusz Bieniek, titolare come sempre nei match internazionali: “Oggi abbiamo giocato una buona partita contro Trento priva di Russell e Kovacevic. Oggi il nostro livello è stato davvero alto e siamo contenti. Era un match importante che ci garantisce il primato nel nostro girone”.

“Oggi abbiamo giocato una buona partita – conferma il coach dei cucinieri Fefè De Giorgi – dimostrando continuità e attenzione contro una squadra che aveva chiare difficoltà, mancando di due giocatori. I ragazzi sono stati bravi a mantenere alto il ritmo. In questa manifestazione è importante conquistare punti quindi, già da domani, prepareremo il match di martedì per ottenere il massimo risultato. Noi, in ogni partita, dobbiamo migliorare la qualità del nostro gioco. Oggi abbiamo messo pressione al servizio, sfruttando bene tutte le situazioni”.

