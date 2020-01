In laguna UniTrento ritrova il gioco, la vittoria e due punti importanti

Di Redazione

Torna alla vittoria l’UniTrento Volley che espugna il campo dell’Invent San Donà di Piave col risultato di 3-2 nel quindicesimo turno del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

Una prova di carattere e orgoglio per gli Under 21 di Trentino Volley; orfani delle due principali bocche da fuoco, Magalini e Michieletto, i bianco-bordeaux sono stati più forti delle assenze e con una grande prova d’orgoglio, senza disunirsi, si sono portati a casa il primo successo del 2020. Due punti molto importanti per la classifica, che dimostrano come l’UniTrento possa attingere risorse da tutta la rosa; questa sera hanno svolto egregiamente il loro compito Bonatesta e Zanlucchi inserito come Under. Da segnalare l’ottimo impatto sulla partita dei due centrali Francesco Simoni (11 punti e 71% in attacco per lui) e Alessandro Acuti (12 punti e 59% di positive), sostenuti molto bene dal palleggiatore Filippo Pizzini.

La cronaca del match. Con Alessandro Michieletto impegnato a Civitanova assieme alla prima squadra, mister Conci deve nuovamente ridisegnare lo starting six e si affida alla diagonale Poggio–Pizzini, con Simoni riportato al centro al posto di Coser assieme ad Acuti, mentre in posto 4 c’è Bonatesta assieme a Pol. Proprio il campione del mondo Under 19 è protagonista dell’avvio, ma i padroni di casa riescono a rimanere agganciati fino al 14-13, quando Trento con un parziale aperto dallo stesso Pol e dopo l’ace di Acuti si porta sul 18-13. San Donà prova rifarsi sotto (20-18) ma poi commette due errori (clamoroso il primo senza muro) che permettono a Coser (subentrato nel finale) di chiudere 25-19 direttamente con il servizio.

Prende un piccolo abbrivio in avvio di secondo set l’UniTrento Volley (7-5), ma è Conci che chiama il suo primo time out per interrompere il ritmo di San Donà, che dal 10-9 si era portata sul 10-12. L’interruzione sortisce effetti immediati (12-13), peccato che i servizi vincenti di Mignano e Palmarin portino San Donà sul 15-22 ponendo le basi per il pareggio, che arriva col medesimo punteggio del primo set invertito.

I due sestetti si alternano alla guida nel terzo parziale. Prende l’iniziativa San Donà (3-5), poi gli universitari rispondono con un mani e fuori di De Giorgio (11-9). Dopo un paio di schermaglie, una pipe di Pol servito da Pizzini apre il parziale di 7-0 che porta Trento sul 20-13 e che offre ad Acuti la chiusura sul 25-18.

Tutto di marca veneto l’inizio del quarto set, con coach Conci che sul 4-9 ha già utilizzato i due time out. L’inerzia della frazione non cambia, anzi, San Donà allunga sul +6 (9-15) e poi sul +9 (11-20) fino al 14-25 che manda il match al tie break.

Equilibrio assoluto nel set di spareggio e, dopo un primo tentativo dei bianco bordeaux (7-5), si cambia campo sull’8-7. Le difese sono protagoniste e la partita diventa bellissima con lunghi scambi. Un nuovo errore gratuito di San Donà dà il là al parziale di 5-1 dove si distingue Acuti che spedisce Trento sul 12-8. Gli universitari guadagnano quattro match point sul 14-10 firmato da Dietre; al secondo Bonatesta chiude il confronto (15-11).

“Una grandissima prova d’orgoglio e di carattere – sottolinea a fine incontro Francesco Conci – . Una bella dimostrazione perché contro ogni pronostico e senza i due principali terminali d’attacco della prima parte di stagione siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Un successo figlio prima della determinazione e della forza di volontà, poi anche della tecnica. Sono molto soddisfatto e orgoglioso dell’atteggiamento della mia squadra che ha avuto il giusto impatto sulla partita ed è entrata in campo con la volontà di fare qualcosa di buono e portare a casa la vittoria”.

Per l’UniTrento Volley il prossimo appuntamento è in programma domenica 2 febbraio a Porto Viro (provincia di Rovigo) per la sfida con la lanciatissima Biscottificio Marini Delta Po che caratterizzerà il sedicesimo turno di regular season del girone Bianco.

Di seguito il tabellino del match valevole per la quindicesima giornata del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca giocato questa sera al Palasport Fontebasso di Noventa di Piave.

Invent San Donà di Piave-UniTrento Volley 2-3 (19-25, 25-19, 18-25, 25-15, 11-15)

INVENT SAN DONÀ DI PIAVE: Cristofaletti 11, Cioffi 8, Bellei 24, Margutti 5, Palmarin 7, Sladecek 2, Santi (L); Bomben 1, Busato, Mignano 2, Mian, Palmisano (L). N.e. Zonta. All. Michele Totire.

UNITRENTO VOLLEY: Pol 13, Acuti 14, Poggio 1, Bonatesta 11, Simoni 11, Pizzini 2, Lambrini (L); Dietre 3, Coser 3, De Giorgio 4, Zanlucchi, Mussari. All. Francesco Conci.

ARBITRI: Autuori di Salerno e Mesiano di Bologna.

DURATA SET: 25′, 25′, 23′, 22′, 18′; tot: 1h 53′.

NOTE: Invent San Donà di Piave: 4 muri, 7 ace, 17 errori in battuta, 13 errori azione, 45% in attacco, 48% (38%) in ricezione. UniTrento Volley: 6 muri, 7 ace, 20 errori in battuta, 17 errori azione, 42% in attacco, 27% (13%) in ricezione.

(Fonte: comunicato stampa)