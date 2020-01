Coppe Europee, la settimana delle italiane sui campi di CEV Cup, Champions league e Challenge Cup

Di Redazione

2020 CHAMPIONS LEAGUE

Il risultato finale del derby tricolore in Europa pende verso i biancorossi che raccolgono un’importante vittoria da 3 punti all’esordio casalingo in Champions League. Ne esce sconfitta la Trentino Itas che subisce un secco 3-0 in un Eurosuole Forum ai limiti del tutto esaurito, lasciandosi sfuggire la possibilità di raggiungere la vetta della Pool A. I Cucinieri, guidati da un ottimo Juantorena (MVP e top scorer con 19 punti), chiudono la sfida in tre set senza lasciare scampo ai trentini, sprovvisti di Russell e Kovacevic, poco efficaci in attacco. La squadra di Fefè De Giorgi scenderà ancora in campo martedì sera alle ore 20.30, davanti al pubblico amico di Civitanova, contro i cechi del Ceske Budejovice già superato in quattro set nella gara di Andata.

Per la Trentino Itas, invece, si tratta di proteggere la seconda posizione dall’assalto del Fenerbahce, contro cui si confronterà giovedì sera in Turchia (ore 16.00 italiane) e del Budejovice per poter sperare di centrare la qualificazione ai Quarti di Finale (a cui accedono le tre migliori seconde dei cinque gironi della Main Phase).

Più limpida è la situazione per la Sir Sicoma Monini Perugia che, dopo 3 nette vittorie nel suo girone, si conferma imbattuta e troneggia nella Pool D. La squadra di Heynen si appresta ad ospitare al PalaBarton i francesi del Tours VB (mercoledì alle 20.30). Nella gara di andata, la formazione transalpina di coach Henno, soprattutto nel primo set, ha dato parecchio filo da torcere ai Block Devils che però sono riusciti a fare loro il risultato.

FORMULA CHAMPIONS LEAGUE

Dieci formazioni partecipano alla Fase Preliminare con sfide di andata e ritorno (1st, 2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase Pool che vedrà protagoniste 20 squadre (18 teste di serie, tra cui le 3 italiane, e 2 qualificate dai preliminari). A seguire, gli scontri diretti con gare di andata e ritorno: i Quarti di Finale e le Semifinali che procederanno la “Super Final”, una gara secca in campo neutro il 16 maggio.

Il programma

2020 CEV Champions League – 1a giornata di Ritorno 4th Round

Pool A

Martedì 28 gennaio 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Jihostroj Ceske Budejovice (CZE)

Diretta streaming DAZN

Commento di Marcello Piazzano e Alberto Cisolla

(Kovalchuk-Bernström)

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 16.00 (ora italiana)

Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) – Trentino Itas (ITA)

Diretta streaming DAZN

Commento di Andrea Pratellesi

(Oleynik-Murulo)

Pool D

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Tours Vb (FRA)

Diretta streaming su DAZN

Commento di Andrea Zorzi e Samuele papi

(Mezöffy-Vinaliev)

2020 CEV CUP

Modena ha messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di Coppa CEV contro l’Olympiakos senza grandi incertezze. Se nella gara di andata i greci sono riusciti ad impensierire i gialloblù facendogli sudare la vittoria fino al tie break, la gara di Ritorno è stata a senso unico, giocando una partita lineare senza bisogno di particolari sforzi. Le 4 vittorie consecutive in Campionato e la fresca qualificazione alle semifinali di Del Monte® Coppa Italia sono per la Leo Shoes una bella iniezione di fiducia in vista della sfida di mercoledì 29 alle ore 20.30 contro i cechi dell’Ostrava, qualificati grazie alla vittoria contro gli austriaci del Bleiburg.

LA FORMULA

La formula prevede una fase ad eliminazione suddivisa in Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale con 23 squadre al via, più altre 8 eliminate durante la Fase Preliminare della 2020 Champions League. Al termine di questa fase le quattro vincenti accederanno alla fase finale, composta da Semifinali e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

2020 CEV Cup – Andata Ottavi di Finale

29 gennaio 2020, 0re 20.30

Leo Shoes Modena (ITA) – VK Ostrava (CZE)

(Ilhan-Kozlova)

2020 CEV Cup – Ritorno Ottavi di Finale

12 febbraio 2020, ore 18.00

Vk Ostrava (CZE) – Leo Shoes Modena (ITA)

(Akdemir-Heckford)

2019 CHALLENGE CUP

L’Allianz Milano, eliminata ai Quarti della Del Monte Coppa Italia da Trento e sconfitta nel weekend da una lanciata Sir Safety Conad Perugia, ha voglia di riscatto e si tuffa nuovamente nella competizione europea dove, complice l’ottimo cammino fatto fin qui, ha staccato il pass per gli ottavi di Finale. Sarà doppio confronto con i croati del Mladost Ribola Kaštela (gara d’andata in Croazia il 29 gennaio 2020 alle 18.00 e gara di ritorno a Milano il 13 febbraio), che al golden set hanno battuto gli estoni del Pärnu Võrkpalliklubi. La squadra croata ha ufficializzato da alcuni giorni lo schiacciatore Francesco De Marchi, ex giocatore di Padova e Treviso, lo scorso anno nello Chaumont.

LA FORMULA

La 2020 Challenge Cup vede 40 squadre al via. 16 di queste partecipano al 2nd Round, fase di qualificazione che consentirà alle 8 squadre vincenti di raggiungere le altre 24 ai sedicesimi di Finale. Seguono Ottavi e Quarti di finale, composta da Semifinale e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

2020 CEV Challenge CUP – Andata Ottavi di Finale

29 gennaio 2020, ore 18.00

Mladost Ribola Kaštela (HR) – Allianz Powervolley Milano (ITA)

(Burheim-Akhundov)

2020 CEV Challenge CUP – Ritorno Ottavi di Finale

13 febbraio 2020, ore 20.00

Allianz Powervolley Milano (ITA) – Mladost Ribola Kaštela (HR)

(Hajiyev-Correa Benitez)

