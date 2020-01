B maschile: la Paoloni Macerata sfiora l’impresa contro la capolista Bari

Di Redazione

La Paoloni Macerata si ferma sul più bello e rimane con l’urlo di gioia strozzato in gola dopo aver quasi completato una rimonta epica nel match disputato sabato contro la capolista M2G Group Bari.

Squadra solida quella barese che, grazie ad un gioco basato su delle percentuali di ricezione “mostruose” (45% di perfette e 68% di positive), riesce a scappare via sullo 0-2, ma la Paoloni si dimostra per l’ennesima volta dura a morire e riesce a far suo un terzo set entusiasmante. La squadra di casa riesce a condurre anche gran parte del quarto parziale fino al 21-20 quando un attacco di Tobaldi, toccato nettamente dal muro pugliese e che sarebbe valso il 22-20 per i locali, non viene visto dalla coppia arbitrale (anche questo, purtroppo, fa parte del gioco) consegnando la parità a quota 21 agli ospiti che, guidati dal trio delle meraviglie Cernic, Grassano e Persoglia, riescono a spuntarla 24-26 conquistando l’intera posta in palio.

Un ringraziamento particolare va ad un pubblico accorso numerosissimo alla Marpel Arena per sostenere i propri beniamini che avrebbe meritato sicuramente di vedere un altro set disputato dalle due formazioni le quali hanno regalato spettacolo per ben due ore.

La cronaca:

Coach Bernetti schiera all’avvio la solita rosa con Larizza in cabina di regia opposto a capitan Tobaldi, Ciccarelli e Calistri schiacciatori ricevitori, Lanciani ed Orazi centrali, Leoni nel ruolo di libero; risponde Iaia con Longo al palleggio in diagonale a Petruzzelli, Grassano e l’intramontabile Matej Cernic (41 anni e bravissimo a fare ancora la differenza) in banda, Persoglia e De Tellis al centro, Rinaldi libero.

La Paoloni inizia visibilmente contratta il big match soprattutto in fase ricettiva e difensiva con Bari che non si fa pregare due volte e ne approfitta per allungare subito sul 7-11 sospinta dagli attacchi di Petruzzelli e Cernic; Ciccarelli ed Orazi riportano a -2 i biancorossi (12-14) ma due conclusioni di Grassano regalano agli ospiti di nuovo il +4 (12-16). Tre primi tempi di Persoglia mandano i pugliesi al set point (19-24) con Ciccarelli che, a muro, annulla la prima possibilità di chiudere il parziale ma, al turno di servizio successivo, manda out la propria battuta cosentendo a Bari di vincere la prima frazione con il punteggio di 20-25.

Il set successivo è un incubo per i biancorossi e a parlare son sostanzialmente i dati di ricezione: 8% di perfette e 33% di positive quelle di Macerata, 64% di perfette e 86% di positive quelle dei baresi e con una ricezione così indistruttibile Longo può far girare al meglio il suo gioco d’attacco, soprattutto quello al centro con Persoglia che piazza due primi tempi micidiali che valgono il 4-8; Tobaldi e Calistri riportano in parità la Paoloni a quota 9 ma il turno al servizio di Cernic è letale per i locali che in un attimo si ritrovano sotto 9-15. Grassano dal quattro e De Tellis dal centro firmano il +7 per Bari (13-20) che può andare a conquistare il secondo parziale in tuttà tranquillità con il punteggio di 16-25.

Bernetti inserisce Roberto Massei per equilibrare la ricezione ed il pubblico capisce quanto i ragazzi abbiano bisogno del loro supporto per provare a girare questa partita: salgono nettamente sia le percentuali sul primo tocco (40% di perfette e 65% di positive) che il numero di difese di petto fatte dal libero Leoni con la Paoloni che prende coraggio e comincia finalmente a giocare a viso aperto contro i forti avversari regalando spettacolo. Dopo una prima fase in equilibrio (10-10) due punti consecutivi di Orazi, sommati all’ace di Lanciani, spezzano l’ago della bilancia in favore di Macerata che allunga sul 13-10; Roberto Massei da posto quattro e Orazi al servizio firmano il +6 (19-13) ma la capolista non si arrende e pian piano recupera tutto il gap grazie ai muri di Persoglia che permettono ai baresi di pareggiare a quota 21. Il match si accende e nel rush finale la spunta la Paoloni 25-23 con l’attacco di Bernardo Calistri che riapre il match.

Sulle ali dell’entusiasmo la Paoloni spinge sull’acceleratore e Roberto Massei trova due attacchi che permettono ai locali di allungare sul 7-2; il primo tempo di Lanciani tiene a distanza gli ospiti (13-8) ma Bari non demorde e, con gli attacchi di Cernic, ritorna sotto 19-17. Tobaldi, da buon capitano, si prende carico della squadra e risponde palla su palla ma, come dicevamo all’inizio, proprio un suo attacco toccato dal muro pugliese sul 21-20, non viene purtroppo visto dai direttori di gara (come sbagliano gli atleti, possono sbagliare anche loro) ed il risultato torna in parità a quota 21 con gli animi che si inevitabilmente si scaldano (cartellino giallo per Michele Orazi); Tobaldi continua a martellare (23-22) ma due primi tempi di Persoglia permettono a Bari di capovolgere la situazione (23-24). Di Florio sbaglia il servizio (24-24) mandando le due squadre ai vantaggi ma l’attacco di Cernic ed il muro di Grassano chiudono il set 24-26 consegnando i tre punti alla capolista M2G Group Bari.

Una partita spettacolare giocata da entrambe le formazioni su altissimi livelli; i tre punti consentono a Bari di allungare in vetta alla classifica portandosi a +4 su Pineto mentre la Paoloni Macerata viene risucchiata dal gruppo rimanendo ferma a quota 22 punti.

Ora il campionato osserverà un turno di riposo e si ripartirà sabato 8 Febbraio con i ragazzi guidati da Francesco Bernetti e Giuliano Massei che ospiteranno, alla Marpel Arena ore 18, il Volleyball Lucera.

Paoloni Macerata-M2G Group Bari 1-3 (20-25, 16-25, 25-23, 24-26)

Paoloni Macerata: Massei R. 3, Tobaldi (K) 18, Ciccarelli 6, Larizza 3, Gasparrini, Calistri 9, Lanciani 6, Leoni (L1), Orazi 12, Uguccioni. Non entrati: Plesca, Aguzzi, Montecchiari (L2), Persichini. All. Bernetti – Massei G.

M2G Group Bari: De Tellis (K) 8, Giorgio, Rinaldi (L), De Gennaro, Longo, Petruzzelli 12, Persoglia 21, Grassano 16, Di Florio 3, Cernic 17. Non entrati: Anselmo, Indellicati. All. Iaia – Valente

Arbitri: Candeloro Eleonora (PE) – Polenta Martin (AN)

(fonte: Comunicato stampa)