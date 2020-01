Superlega Credem Banca: i risultati della quarta giornata di ritorno

Di Redazione

Turno “spezzatino” per la Superlega Credem Banca in occasione della quarta giornata di ritorno: dopo i due anticipi giocati ieri e vinti da Gas Sales Piacenza e Vero Volley Monza, la giornata prevede altri tre incontri, il primo dei quali nell’inconsueto orario delle 15. Rinviata invece la sfida tra Calzedonia e Itas, per consentire ai trentini di disputare il match di Champions League contro Civitanova.

Di seguito il quadro completo della giornata, in costante aggiornamento.

RISULTATI

Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (28-30, 19-25, 25-27)

Kioene Padova-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-1 (20-25, 25-14, 25-18, 25-23)

Leo Shoes Modena-Consar Ravenna 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Tonno Callipo Vibo Valentia-Gas Sales Piacenza 0-3 (22-25, 19-25, 21-25) giocata ieri

Vero Volley Monza-Top Volley Cisterna 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-21) giocata ieri

Calzedonia Verona-Itas Trentino rinviata al 26/2

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova* 42, Sir Safety Conad Perugia 39, Leo Shoes Modena 37, Itas Trentino* 33, Allianz Milano 33, Kioene Padova** 21, Gas Sales Piacenza 18, Calzedonia Verona* 18, Consar Ravenna 18, Vero Volley Monza 18, Top Volley Cisterna* 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia** 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

*Una partita in meno, **Due partite in meno

PROSSIMO TURNO

Domenica 2/2 ore 18.00

Gas Sales Piacenza-Itas Trentino

Top Volley Cisterna-Leo Shoes Modena ore 15:30

Cucine Lube Civitanova-Calzedonia Verona

Sir Safety Conad Perugia-Kioene Padova

Consar Ravenna-Vero Volley Monza sab 1/2 ore 20:30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia