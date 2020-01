D Femminile: Cermenate chiude il girone di andata con una sconfitta con Segrate

Di Redazione

La Virtus Cermenate, terza in classifica, chiude il girone di andata con una sconfitta patita per mano di Volley Segrate 1978, seconda, in casa per 3-1.

Buon avvio di Cermenate nel primo set (4-0). Segrate rientra subito (5-5) ed allunga (6-8, 7-12). Le comasche provano a rifarsi sotto (10-12), ma è nuovamente la formazione ospite a scappare (12-16, 15-20), chiudendo il parziale sul 17-25.

Il secondo set è tutto della formazione di casa. È Cermenate infatti a partire avanti (4-2, 7-4), rintuzzare un tentativo di rientro di Segrate (7-7), ed allungare nuovamente in modo deciso (11-8, 15-9, 22-12), vincendo il parziale 25-13.

Il terzo set è equilibrato fino al 7 pari. Cermenate conquista un break (9-7), ma Segrate rimette tutto in equilibrio sul’11-11. Poi è nuovamente Cermenate a trovare l’allungo (16-11). Le milanesi non ci stanno ed azione dopo azione si riporta sotto impattando sul 20-20. Il finale è giocato punto a punto con le ospiti che conquistano il break decisivo sul 27-29.

Il quarto set è tutto della formazione ospite. Segrate infatti parte subito avanti (1-4). Cermenate impatta sul 4-4, ma è un fuoco di paglia. Le ospiti infatti si riportano avanti (5-7, 8-12). Le virtussine non riescono a reagire (8-18), lasciando a Segrate il parziale (12-25) e l’incontro.

Cermenate, nel prossimo turno dopo la pausa di campionato della prossima settimana, farà visita alle comasche del Volley Longone 1987 sabato 9 febbraio 2020 alle ore 19.30.

INFO MATCH

13^ Giornata Serie D Femminile Lombardia

Virtus Cermenate – Volley Segrate 1978 1-3 (17-25, 25-13, 27-29, 12-25)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 1, Di Luccio ne, Testoni 7, Maiocchi 7, Ravasio, Brenna 12, Clerici 15, Crepaldi, Guarisco ne, Mancarella 14, Opizzi ne, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco. Secondo allenatore: Proverbio Giorgio.

(Fonte: comunicato stampa)