Coppa Italia Serie A2 femminile, la finale è Omag-Delta Informatica

Di Redazione

Saranno Omag S.Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino a sfidarsi nella finalissima di Coppa Italia Serie A2 femminile, in programma domenica 2 febbraio alle 14.30 al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Nelle semifinali in gara unica in programma oggi, le due favorite (che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi di regular season) si sono imposte in 4 set rispettivamente su LPM Bam Mondovì e Conad Olimpia Teodora Ravenna.

Questi i risultati delle due gare:

Omag S.Giovanni in Marignano-LPM Bam Mondovì 3-1 (25-19, 20-25, 26-24, 25-22)

Delta Informatica Trentino-Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-23, 20-25, 25-16, 25-19)