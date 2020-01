C’è solo la Lube nel derby di Champions League: Trento travolta in tre set

Di Redazione

Derby a senso unico in Champions League maschile: la Cucine Lube Civitanova si impone rapidamente per 3-0 sulla Trentino Itas nel recupero della prima giornata, rinviata per fare spazio al Mondiale per Club vinto proprio dai cucinieri. La partita resterà nella storia più per l’inconsueta collocazione di domenica che per i contenuti tecnici: il match è infatti senza storia, con i padroni di casa sempre nettamente avanti in tutti i parziali e trascinati da un Osmany Juantorena (19 punti con il 59%) in serata di grazia.

De Giorgi (senza limiti di stranieri in Europa) schiera la diagonale Bruno-Rychlicki, Juantorena-Leal, Bienek e Simon al centro, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Lorenzetti propone il baby Michieletto con Cebulj schiacciatori, Giannelli-Djuric (preferito a Vettori), Lisinac con Candellaro al centro, Grebennikov libero.

Nel primo set il muro di capitan Juantorena (9 punti nel parziale) fa prendere subito le distanze dagli avversari (11-8). La Cucine Lube Civitanova allarga il vantaggio con i due attacchi vincenti consecutivi di Rychlicki e poi Leal (+5, 16-11). L’Itas prova a rientrare: prima l’ace di Cebulj e poi il muro di Sosa (23-21) riportano i trentini a -2. Ci pensa però l’opposto biancorosso a chiudere il set col suo servizio vincente (25-21).

Nel secondo set la Cucine Lube, sotto 1-3, segna un parziale di 7-0 favorito dalla serie al servizio di Juantorena. Bienek prima e Leal poi murano Cebulj, allungando le distanze dalla Itas Trentino (16-10). Sarà il video-check di coach De Giorgi a confermare l’ace di Bienek (19-11). L’attacco è l’arma vincente dei biancorossi, guidati dai 5 punti di Leal (60% attacco). Il parziale finisce 25-18.

Riparte subito bene nel terzo set la formazione di Fefè De Giorgi, che guadagna il +3 dopo l’invasione a rete di Giannelli (5-2). È positiva la serie al servizio di Leal che permette ai suoi compagni di concretizzare in fase break (14-8): gli errori in attacco di Djuric e Cebulj (17-9) condannano definitivamente gli ospiti, la Cucine Lube Civitanova va in scioltezza e chiude la pratica 25-15.

Cucine Lube Civitanova-Trentino Itas 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

Cucine Lube Civitanova: Anzani ne, Kovar, D’Hulst ne, Marchisio (L) ne, Juantorena 19, Massari ne, Leal 10, Rychlicki 7, Diamantini ne, Simon 5, Bruno, Bieniek 10, Balaso (L). All. De Giorgi.

Trentino Itas: Russell ne, Michieletto 6, Daldello ne, Vettori, De Angelis (L) ne, Giannelli 1, Grebennikov (L), Candellaro 7, Djuric 11, Codarin ne, Sosa Sierra, Cebulj 8, Lisinac 3, Kovacevic ne. All. Lorenzetti.

Arbitri: Gerothodoros (Grecia) e Mezoffy (Ungheria).

Note: Spettatori 3639. Civitanova: battute vincenti 5, battute sbagliate 10, attacco 50%, ricezione 44%-16%, muri 7, errori 18. Trento: battute vincenti 1, battute sbagliate 13, attacco 38%, ricezione 38%-22%, muri 5, errori 24.

Classifica Pool A: Cucine Lube Civitanova 3 vittorie (9 punti), Trentino Itas 2 (5), Jihostroj Ceske Budejovice 1 (2), Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul 0 (2). Prossimo turno: Civitanova-Ceske Budejovice mar 28/1 ore 20.30; Fenerbahce-Trentino gio 30/1 ore 16.

