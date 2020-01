A Trento la Conad Olimpia Teodora si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia

Di Redazione

Dopo aver superato i quarti grazie alla grande prestazione di Soverato, la Conad Olimpia Teodora prosegue il cammino in Coppa Italia Serie A2 con il match di semifinale, in programma domenica 26 alle ore 17 in casa della Delta Informatica Trentino. Nei due precedenti stagionali di Regular Season le ravennati hanno ceduto per 2-3 in casa e 3-1 al Sambapolis di Trento, disputando però due ottime partite, con praticamente tutte le frazioni concluse ai vantaggi o con margini ridottissimi. Oggi, in una partita secca dove chi vincerà staccherà il biglietto per la finale, la Conad cercherà l’impresa di rompere l’imbattibilità casalinga delle trentine.

Arbitri del match saranno Luca Cecconato e Serena Salvati

Le avversarie

La Delta Informatica Trentino è una formazione ormai storica frequentatrice del campionato di Serie A2, capace però, soprattutto nelle ultime stagioni, di sfiorare più volte la promozione in A1. Fondata nel 2008, la Trentino Rosa si può considerare quest’anno una tra le (se non la maggiore) favorite alla promozione diretta, e non a caso ha chiuso il girone di andata al primo posto.

Cambiata la guida tecnica, affidata a Matteo Bertini, proveniente dall’A1 di Bergamo, la squadra è stata costruita attorno al nucleo dello scorso anno, con in regia la veterana Elisa Moncada, al momento però ai box per infortunio, alla quarta stagione a Trento così come la centrale Silvia Fondriest. Confermata anche l’altra centrale Eleonora Furlan e il libero Ilenia Moro, mentre rinforzi di livello sono stati aggiunti in attacco, con l’arrivo dell’ex Ravenna Sofia d’Odorico da Orvieto, di Giulia Melli e Valentina Barbolini, entrambe promosse in A1 nella scorsa stagione con Caserta e Perugia, e dell’opposto Vittoria Piani, scesa di categoria da Busto Arsizio.

Il commento

“Andiamo a goderci questo premio – introduce la partita Coach Simone Bendandi – che le ragazze si sono ampiamente meritato, guadagnandosi la semifinale con pieno merito. Non scopriamo nulla di nuovo su Trento, sappiamo il valore della nostra avversaria e da parte nostra dovrà esserci la capacità di valorizzare la gara secca senza subire alcun tipo di pressione e paura. Set dopo set dovremo trasformare in qualcosa di entusiasmante qualsiasi momento che si presenterà, perché si tratta di una partita senza domani dal punto di vista sportivo. CI stiamo giocando qualcosa di importante e dobbiamo prima di tutto uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato, sia come giocatrici singole che come squadra, tutto quello che si poteva”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà visibile sul profilo Youtube della Lega Volley Femminile: https://www.youtube.com/watch?v=hsQu58X5Thw

(Fonte: comunicato stampa)