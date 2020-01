L’esperienza di Djanet Fogagnolo per la CercaSì Volano: un nuovo braccio pesante per restare ancora in alto

Di Redazione

Si è concretizzato, nelle ultime ore, il secondo importante rinforzo di questo mercato invernale in casa CercaSì Volano Volley. Il direttore sportivo Michele Boschi, dopo il grave infortunio rimediato dalla giovane Emma Galbero, ha inserito nella rosa biancorossa l’attaccante altoatesina Djanet Fogagnolo.

Un innesto fondamentale e di sicura affidabilità per la truppa guidata dal tecnico Luca Parlatini, vista la lunga esperienza del “braccio pesante” di Vadena nei campionati di serie A2, B1 e B2.

Fogagnolo, dopo quasi sette mesi di stop dedicati alla sua professione di osteopata, ha accettato di rimettersi in gioco sposando con convinzione e tanto entusiasmo il progetto di una CercaSì fondata quasi totalmente su atlete regionali. Senza dubbio decisivi, in questo senso, i legami d’amicizia fra Djanet e diverse ragazze del nostro team con le quali aveva condiviso altre esperienze sotto-rete negli anni passati.

L’atleta bolzanina vanta un curriculum davvero interessante in ambito nazionale grazie alle stagioni vissute con le casacche di Trentino Rosa (B1), Spes Belluno (B2) e, soprattutto, Neruda (fra A2, B1, B2 e C).

L’opposto-schiacciatrice, classe 1990 e 181 cm, aveva chiuso in bellezza la scorsa stagione contribuendo in maniera determinante all’ottimo piazzamento (4° posto con 46 punti totali) del Neruda Bolzano in serie B2, sodalizio di cui è stata più volte la capitana e nel quale ha compiuto l’intero percorso giovanile.

(Fonte: comunicato stampa)