La Reale Mutua Fenera Chieri a Caserta per la trasferta più lunga del campionato

Di Redazione

L’ultimo impegno di campionato del mese di gennaio porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in Campania, per la trasferta più lunga della stagione.

La partita contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, valida per la terza giornata di ritorno, è in programma domani, domenica 26 gennaio. Fischio d’inizio alle ore 17.

Fra A2 e A1 si tratta dell’ottavo confronto fra le due società, con le biancoblù avanti per cinque vittorie a due. Su tre trasferte finora giocate a Caserta in A2, l’unica vittoria chierese risale all’aprile 2018. La gara oppone due squadre a caccia del primo successo del 2020 e in ottica salvezza mette in palio punti importantissimi su entrambi i fronti.

Rispetto alla partita d’andata vinta 3-1 all’esordio stagionale al PalaFenera coach Bregoli e le sue ragazze troveranno una squadra molto diversa e in piena rivoluzione: non ci sono più l’allenatore Cuccarini e sei giocatrici, mentre in entrata dopo aver annunciato la centrale americana Harris sono attesi altri rinforzi.

(Fonte: comunicato stampa)