Champions League: Lube – Trentino Itas in campo domani per il recupero della 1a giornata di Andata

Si riapre il sipario sulla 2020 CEV Champions League.

ùDomani, domenica 26 gennaio alle 18.00, in diretta DAZN, va in scena il derby tricolore Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas. Entrambe le squadre, imbattute in Europa, si affronteranno all’Eurosuole forum per il primato nella Pool A.

2020 Champions League

Nel girone continentale, la Cucine Lube Civitanova, a punteggio pieno dopo le due vittorie nette contro Ceske Budejovice e Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul, comanda la classifica in solitaria e si appresta a ricominciare la cavalcata in Europa ospitando l’insidiosa Trentino Itas, già battuta in Campionato 3-1, ma che dopo la pausa natalizia ha centrato tutti i risultati. Giovedì sera, nei Quarti di Coppa Italia, ha espugnato l’Allianz Cloud staccando il pass per la Final Four Del Monte® Coppa Italia di Bologna dove, in Semifinale, incontrerà nuovamente la corazzata biancorossa.

I trentini, che in Europa hanno perso un solo punto per strada nella gara di esordio alla BLM Group contro i turchi del Fenerbahçe, inseguono con un solo ritardo i marchigiani e si presenteranno all’ Eurosuole Forum in cerca di una vittoria per continuare la striscia positiva e scavalcare i Cucinieri in vetta alla classifica.

FORMULA CHAMPIONS LEAGUE

Dieci formazioni partecipano alla Fase Preliminare con sfide di andata e ritorno (1st, 2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase Pool che vedrà protagoniste 20 squadre (18 teste di serie, tra cui le 3 italiane, e 2 qualificate dai preliminari). A seguire, gli scontri diretti con gare di andata e ritorno: i Quarti di Finale e le Semifinali che procederanno la “Super Final”, una gara secca in campo neutro il 16 maggio.

Il Programma

2020 CEV Champions League – Posticipo 1a giornata di Andata 4th Round

Pool A

Domenica 26 gennaio 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Trentino Itas (ITA)

Diretta streaming DAZN

Commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

(Gerothodoros-Mezöffy)

Prossimo Turno

2020 CEV Champions League – 1a giornata di Ritorno 4th Round

Pool A

Martedì 28 gennaio 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Jihostroj Ceske Budejovice (CZE)

Diretta streaming DAZN

Commento di Marcello Piazzano e Alberto Cisolla

(Kovalchuk-Bernström)

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 16.00 (ora italiana)

Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) – Trentino Itas (ITA)

Diretta streaming DAZN

Commento di Andrea Pratellesi

(Oleynik-Murulo)

Pool D

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Tours Vb (FRA)

Diretta streaming su DAZN

Commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

(Mezöffy-Vinaliev)

