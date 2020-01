Stufi verso il match con Conegliano: “È una di quelle partite che aspetti sportivamente ed emotivamente”

Di Redazione

La Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore è pronta ad affrontare la dura gara contro l‘Imoco Volley Conegliano tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona.

La vittoria contro Perugia di settimana scorsa sempre nella tana delle rosa ha ridato morale a Caterina Bosetti e compagne che venderanno cara la pelle alle venete.

Fischio di inizio alle ore 20.30 di sabato 25 gennaio, ricordiamo che la gara sarà trasmessa in diretta Rai Sport HD ma per chi volesse partecipare di persona le prevendite sono ancora attive sia online cliccando sul banner nel sito www.volleyballcasalmaggiore.it sia nelle ricevitorie autorizzate qui sotto elencate:

Tabaccheria Ferrari F. – Via Cavour 34 Vescovato CR – 0372-830549

Tabaccheria Riv. 37 di Scaglia I. – V.le Po 121 – Cremona

Bar Centrale – Via Giuseppina 1 – San Giovanni in Croce CR

Bar CC Padano di Massoud Mirfarshi – Via Volta 49 – Casalmaggiore CR – 348-3805871

LE ULTIME DALLA BASLENGA

Coach Gaspari insieme al suo staff e alle sue ragazze sta lavorando alacremente per preparare questa importante gara al meglio. “Sabato sará una partita tosta – dice Federica Stufi centrale rosa – ma di quelle che aspetti sportivamente ed emotivamente, quando ti scontri con una squadra che ha vinto il mondiale per club e praticamente ha dominato il campionato, è sempre una bella occasione per testare la squadra e le nostre reazioni alle difficoltà!!! Anche in previsione della partita contro Scandicci di mercoledì in cui abbiamo il primo test dentro fuori”. Il secondo libero per questa gara sarà Naomi Logbo direttamente dalla Vbc Alitest Viadana.

LE EX

Tra le rosa solo Letizia Camera ha vestito la maglia dell’Imoco, l’head coach Marco Gaspari e il coach Rossano Bertocco si sono seduti sulla panchina veneta. Tra le venete invece nessuna giocatrice è stata rosa, solo l’head coach Davide Santarelli è stato assistant coach di Davide Mazzanti sulla panchina rosa. Giulia Gennari è stata la palleggiatrice della VBC Apis di Sand Volley 4×4 al Lega Volley Summer Tour.

LA GIORNATA

Detto dell’anticipo di sabato sera, la domenica vede l’Igor Novara ospitare la Lardini Filottrano, mentre la Banca Valsabbina Millenium Brescia attende la Uyba, Il Bisonte fa visita a Pegugia mentre Caserta ospita Chieri, Cuneo andrà in trasferta contro Monza mentre Bergamo, prossima avversaria delle rosa, sarà impegnata in terra toscana contro Scandicci.

(Fonte: comunicato stampa)