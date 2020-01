Caprara torna a Perugia e non può fare sconti alla Bartoccini

Di Redazione

Il secondo impegno casalingo del girone di ritorno e di questo 2020 vede di scena al PalaBarton Il Bisonte Firenze. La squadra toscana occupa il settimo posto in classifica e ha ripreso ossigeno con il 3-0 di domenica scorsa su Caserta, fermando una lunga striscia di sconfitte.

Giovanni Caprara, 58enne ex allenatore della Sirio alla terza stagione sulla panchina fiorentina, ha a disposizione una rosa giovane, ma di valore. Sylvia Nwakalor è la giocatrice più prolifica de Il Bisonte con 182 punti: l’opposto classe ’99 occupa l’undicesima posizione nella classifica marcatori che vede Rosamaria Montibeller al secondo posto. La seconda bocca da fuoco è Nika Daalderop; da tenere d’occhio anche le due schiacciatrici Santana e Foecke e la coppia centrale Fahr-Alberti.

All’andata le toscane si imposero in tre tiratissimi set nei quali Perugia fece vedere buone cose, evidenziando però la mancanza di istinto killer nei momenti decisivi. Da allora è passato un girone e la Bartoccini Fortinfissi sa che per portare a casa la vittoria deve alzare al massimo l’intensità e sfruttare al meglio le occasioni che si presentano, come dimostrato nel terzo set del match di domenica scorsa contro Casalmaggiore. Da lì devono ripartire le ragazze di Bovari, che possono contare anche sull’apporto di Aleksandra Crnčević. La schiacciatrice serba ha mostrato ottime giocate all’esordio in Lombardia, ora con una settimana in più di allenamenti e di affiatamento con le compagne, potrà aiutare ancora di più Perugia. Nei giorni scorsi Giulia Pascucci ha salutato la Bartoccini Fortinfissi: la schiacciatrice classe ’93 finirà la stagione con l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco, formazione che milita nel campionato di A2.

Le impressioni di coach Bovari. “Sarà una gara dura per entrambe le squadre, noi giocheremo in casa con la consapevolezza che entreremo in campo alla ricerca di punti per la classifica, dovremo cercare di mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato durante la settimana per affrontare una squadra che in classifica è messa molto meglio di noi. Abbiamo potuto lavorare serenamente e la pianificazione è stata rispettata, siamo messi bene anche dal punto di vista dell’organico, lo scopo sarà quello di mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato per affrontare il Bisonte al meglio“.

