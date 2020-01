I tifosi di Piacenza e Vibo Valentia in pullman insieme verso Reggio Calabria

Di Redazione

Il gemellaggio tra i tifosi di Gas Sales Piacenza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è tra i più celebri e duraturi della nostra pallavolo: lo abbiamo raccontato in occasione della gara d’andata in Emilia, quando si è tenuto l’ennesimo “revival” di quella trasferta di 15 anni fa da cui tutto ebbe inizio.

Con queste premesse anche gli inconvenienti più seri, come lo spostamento della gara di sabato 25 gennaio a Reggio Calabria, possono essere facilmente superati: sono bastate un paio di telefonate e i Lupi Biancorossi si sono accordati con i supporter del Volley Club “G.Callipo” per percorrere insieme i circa 100 km che separano le due città, a bordo di un pullman messo a disposizione dalla società di casa.

Chiara Vaccari, presidente dei Lupi, ringrazia la Tonno Callipo per la collaborazione e precisa: “Anche senza il pullman, ci saremmo messi d’accordo con gli amici di Vibo per farci venire a prendere al nostro arrivo. Siamo contenti soprattutto che la partita si disputi regolarmente: per un po’ si è rischiato anche che non si giocasse, e sarebbe stato un peccato“.

Anche questa malaugurata ipotesi, comunque, non avrebbe modificato i piani dei 16 tifosi piacentini pronti a partire per la Calabria: “Saremmo andati in ogni caso – conferma la presidente del club – sono tanti anni che abbiamo questa tradizione e vogliamo proseguirla. Abbiamo pianificato la trasferta con largo anticipo: arriveremo a Lamezia sabato mattina alle 9.30, mentre il ritorno, proprio in previsione di eventuali spostamenti, lo abbiamo fissato per lunedì mattina. Quindi speriamo proprio di goderci un bel weekend!“.