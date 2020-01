Eat In Time: il food delivery partner del Consorzio Vero Volley

Di Redazione

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare la partnership con Eat In Time per la stagione 2019-2020.

Unica realtà italiana a permettere, sulla stessa piattaforma, le funzioni di ordinazione a domicilio, ritiro presso il locale scelto e prenotazione di un tavolo, facente parte della start-up innovativa Rockgroup Srl, sarà al fianco del Vero Volley con la gestione degli ordini al posto durante le partite delle sue prime squadre, Vero Volley Monza di SuperLega maschile e Saugella Monza di Serie A1 femminile, in scena alla Candy Arena di Monza, in modo semplice, veloce e sicuro.

Eat In Time, con sede a Torino, opera in Piemonte (Torino e cintura torinese, Alessandria, Asti, Alba, Novara ), in Lombardia (Como, Monza, Vimercate, Melzo, Gorgonzola, Busto Arsizio, Varese, Legnano,Olgiate), in Umbria (Perugia, Foligno, Bastia Umbra, Assisi), in Veneto (Rovigo), in Puglia (Lecce) e Toscana (Pisa). Gli ordini possono essere effettuati tramite sito web e app, con pagamento contanti, carta, Pay Pal o Satispay.

Dopo la positiva esperienza della passata stagione con il food delivery al posto durante gli eventi, il Consorzio Vero Volley riprende a fornire un servizio innovativo e unico in Italia nelle arene, affidandosi ad un partner di assoluto livello che considera strategico il territorio monzese per lo sviluppo del proprio business.

(Fonte: comunicato stampa)