Zanetti Bergamo: che cosa è cambiato? L’analisi del libero Imma Sirressi

Di Redazione

Ha strappato applausi. Prima nelle Marche, dove ha chiuso il match contro Filottrano con il punto della vittoria. Poi a Bergamo, dove ha difeso l’impossibile contro Monza. Per Imma Sirressi è stato un inizio d’anno entusiasmante. E non ha nessuna intenzione di fermarsi.

L’obiettivo è già puntato sulla Toscana: domenica si fa visita a Scandicci. “Io mi aspetto una bella partita – spiega il libero della Zanetti – la continuazione di quello che abbiamo fatto vedere domenica. Possiamo fare bene e rosicchiare qualche punticino. A Scandicci ci sono giocatori forti, come quelli che abbiamo incontrato con Monza. Sicuramente i loro punti li fanno, perché sono devastanti, però noi dobbiamo esprimere il nostro gioco e non sbagliare troppo, perché contro queste squadre forti non possiamo permetterci di fare cavolate. Se con altre più abbordabili qualche errore in più non compromette niente e riesci a tenerti agganciato, con queste squadre devi giocare al massimo. Tutte al massimo, come abbiamo fatto domenica”.

Qual è stata la svolta di questo inizio d’anno vincente? “Abbiamo fatto un bel lavoro fisico, ci siamo veramente allenate tanto, iniziando già prima di Natale. Durante la sosta abbiamo avuto soltanto 3 giorni liberi, poi siamo sempre rimaste in palestra, anche con la testa. Abbiamo fatto un buon lavoro anche dal punto di vista mentale e il risultato è il fatto di provarci sempre, su ogni palla, di giocare con aggressività come ci ha chiesto Fenoglio, di non adagiarci mai. Anche dopo una vittoria. Perché, anche se vinci, non ti puoi permettere di mollare”.

Vi sentite diverse? “Sicuramente siamo più allenate fisicamente e tecnicamente, ma la cosa più importante che è cambiata è l’aspetto mentale di tutte: tutte proviamo a portare a casa ogni punto. E’ cresciuta la fiducia in noi stesse e abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi. Però dobbiamo continuare a dimostrarlo, altrimenti facciamo passi indietro”.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 42; Unet E-Work Busto Arsizio 36; Igor Gorgonzola Novara 32; Savino Del Bene Scandicci 29; èpiù Pomì Casalmaggiore 28; Saugella Monza 25; Il Bisonte Firenze 21; Zanetti Bergamo 20; Reale Mutua Fenera Chieri 18; Bosca S.Bernardo Cuneo 17; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Lardini Filottrano 14; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8

IL PROSSIMO TURNO

sabato 25 gennaio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano

domenica 26 gennaio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Lardini Filottrano

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

(Fonte: comunicato stampa)