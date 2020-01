Volley Club Grottaglie: 0-3 in Basilicata, girone d’andata concluso tra le migliori 4

Di Redazione

Netta e rotonda affermazione del Volley Club Grottaglie, tornato a centrare i tre punti lontano dal Pala Campitelli dopo oltre due mesi.

La compagine tarantina si è sbarazzata agevolmente del DMB Villa D’Agri, fanalino di coda del girone B del Girone A del Campionato Nazionale 1° Livello Serie C Maschile, per 0-3 con i parziali di 14-25, 18-25 e 20-25.

Una vittoria importante che ha contribuito a ridurre il gap tra le prime quattro squadre della classifica con il Volley Club staccato di sole tre lunghezze dal Cuore di Puglie PJV Castellana Grotte neocapolista e prossimo avversario dei granata domenica 26 Gennaio a Grottaglie.

Non solo: la squadra della Città delle Ceramiche ha certificato aritmeticamente la propria partecipazione alle fasi finali della Coppa Puglia di categoria, per la terza volta consecutiva nella sua storia.

Poco da dire sull’incontro nel quale il Volley Club ha dominato agevolmente l’avversario, senza mai andare incontro a quei piccoli blackout che lontano delle mura amiche sono costati punti preziosi in chiave classifica. Soddisfatto il patron Giuseppe Quaranta:” Siamo in linea con la tabella di marcia, abbiamo conquistato l’accesso alla Coppa Puglia che per noi è importante.

Queste due vittorie ci proiettano con positività verso un mese che sarà difficilissimo e decisivo per le sorti del campionato, nel quale saremo chiamati a tantissimi big match. Voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per la reazione dimostrata, adesso è il momento della continuità”.

Al termine della gara è stato Francesco De Sarlo, uno dei giocatori più utilizzati da Coach Marasciulli, a parlare della sfida:” Non era scontato vincere perché queste partite nascondo sempre tante insidie. Siamo stati bravi a imporre il nostro gioco sfruttando le direttive provate e allenate settimana.

Non ci stiamo ancora esprimendo al massimo delle nostre potenzialità ma con lavoro e caparbietà possiamo ambire ad una posizione di classifica sempre migliore”.

Prossimo appuntamento, come detto, contro il Castellana Grotte capolista domenica 26 gennaio, all’insolito orario delle 19:00.

DMB VILLA D’AGRI – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0-3 (14-25; 18-25; 20-25)

DMB VILLA D’AGRI: Galante 2, Cricenti, Logiurato, Sanchirico 3, Bove, Pasquariello, De Angelis, Germino 2, Riso (K) 2, Calabria 8, Pisano, Bontempi (L), Iuorno (L). All: Viggiano (Squalificato)

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Solazzo, Giacobino 5, Strada 18, Taurisano 6, Schifone 7, L’Abbate 13, Argentino 3 (K), De Sarlo (L). A disposizione: Amato, Carlucci, Nisi, Manigrasso (L). All: Giovanni Marasciulli.

Arbitri: Pugliese, Angiulli

(Fonte: comunicato stampa)