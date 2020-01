Ottavi di CEV Cup: giovedì al PalaYamamay avversario polacco per l’UYBA

Di Redazione

Giovedì sera alle 20.30 torna la Cev Volleyball Cup con il match di andata degli ottavi di finale che vedrà la Unet e-work Busto Arsizio impegnata, al Palayamamay, contro la squadra polacca del Developres SkyRes RZESZÓW. Il team allenato da coach Antiga ha superato il primo turno sconfiggendo a domicilio, e al golden-set, le francesi del Mulhouse, dimostrando, oltre che a buone qualità tecniche, una spiccata indole battagliera. Nella Liga polacca è attualmente secondo in graduatoria con 36 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Chemik Police.

Il RZESZÓW presenterà con ogni probabilità al palleggio la portoricana Valentin in diagonale con la classe 1987 Zaroslinska-Krol, al centro Witkowska e Hawryla, in banda l’americana Frantti e la serba Blagojevic, già vista in Italia a Urbino e Bergamo, con Krzos libero.

Le farfalle, tutte disponibili e con Bonifacio pronta al probabile rientro in campo da titolare, cercano la vittoria piena per affrontare il ritorno in terra polacca, previsto il 5 febbraio, con meno pressione. La vincente del doppio scontro passerà ai quarti, dove affronterà la vincente della sfida tra Saugella Monza e Dinamo Kazan. In dubbio solo Francesca Piccinini per gli stretti tempi di approvazione della nuova lista atlete UYBA, già aggiornata dalla società biancorossa con l’inserimento dell’atleta toscana, ma ancora non confermata dalla CEV.

UYBA Volley ricorda che la gara è compresa nell’abbonamento stagionale e che sono aperte le prevendite su https://www.vivaticket.it/ita/extsearch/uyba-volley. Biglietti disponibili alle casse del Palayamamay dalle ore 19.

Attiva la promozione società sportive: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 4 euro cad. (settore secondo anello).

Arbitrano DOTAN Yael (Israele) e ROGIĆ Dejan (Serbia).

Il programma completo degli ottavi di finale qui: https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionView.aspx?ID=1197

Questo il programma completo della settimana biancorossa:

Lun 20 gen

Libero

Mar 21 gen

9:30 – 12:00 Pesi

16:00 – 18:30

Video + Palla

@Palayamamay

Mer 22 gen

15:00 – 17:30

Video + Palla

@Palayamamay

Gio 23 gen

9:45 – 10:35 Video

10:30 – 12:00

Palla @Palayamamay

20:30 Uyba – Rzeszow

Ven 24 gen

15:00 – 18:30

Video + Pesi + Palla

@tensostruttura PalaLido

Sab 25 gen

14:30 – 17:30

Video + Palla a Milano

@tensostruttura PalaLido

Dom 26 gen

8.00 Partenza per Montichiari

10:30 – 12:00

Rifinitura @Montichiari

17:00 – 20:00

Brescia – Uyba

La guida alla partita

Unet e-work Busto Arsizio – Developres SkyRes RZESZÓW

Giovedì 23 gennaio 2020, Palayamamay – Busto Arsizio, ore 20.30

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang (L), 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 12 Piccinini, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini, 2° Musso.

Developres SkyRes RZESZÓW: 1 Frantti, 2 Polanska, 3 Witkowska, 4 Grabka, 5 Hawryla, 7 Blagojevic, 9 Kaczmar, 12 Mlejnkova, 14 Valentin, 15 Galucha, 17 Krzos(L), 18 Zaroslinska-Krol, Przybyla (L2). All. Antiga, 2° Dabrowski

Arbitri: DOTAN Yael (Israele) – ROGIĆ Dejan (Serbia)

Apertura casse e cancelli ore 19.00

Biglietti, in vendita alle casse del Palayamamay il giorno della gara a partire dalle 19.00 e in prevendita on-line (www.vivaticket.it/ita/extsearch/uyba-volley) oppure nei 1000 punti vendita VivaTicket diffusi in tutta Italia.

Parterre: intero 25 euro (ridotto da 2 compiuti a 10 anni non compiuti e over 65: 17 euro, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello numerato: intero 18 euro (ridotto da 2 anni compiuti a 10 anni non compiuti e over 65: 13 euro, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato)

Primo anello non numerato: intero 13 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 8 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio)

Secondo anello non numerato: intero 6 euro (da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Promozione società sportive: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 4 euro cad. (settore secondo anello).

Nota importante per coloro che hanno diritto all’ingresso gratuito: per entrare al palazzetto è necessario essere muniti di biglietto (da ritirare nei punti vendita VivaTicket oppure il giorno della partita al Palayamamay se ancora disponibili).

Disabili: ingresso gratuito per portatore di handicap e per un accompagnatore (solo su prenotazione all’indirizzo elena.colombo@volleybusto.com entro 48 ore dall’evento, ingresso da via Maderna. Indicare nella mail l’eventuale ingresso in carrozzina)

Accrediti stampa giornalieri: da richiedere entro 48 ore dall’evento, inviando una mail all’ufficio stampa UYBA: giorgio.ferrario@volleybusto.com. Richieste inviate oltre l’orario indicato non verranno accettate.

Media: Aggiornamenti punteggio su https://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=37064

(Fonte: comunicato stampa)