Vero Volley Monza al lavoro a Perugia per preparare la sfida contro Civitanova

Di Redazione

Pomeriggio di tecnica sul mondoflex del Pala Barton di Perugia per la Vero Volley Monza di Fabio Soli, reduce dalla sfida giocata ieri contro i perugini e motivata a preparare al meglio quella contro Civitanova, in programma dopodomani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, valida per la gara secca dei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia 2020. I monzesi partiranno direttamente domani mattina da Perugia verso la cittadina marchigiana dove, nel pomeriggio, svolgeranno un altro allenamento tecnico in vista del match contro i cucinieri.

Quella di mercoledì contro la squadra di De Giorgi sarà la riproposizione del quarto di finale della coppa nazionale giocato la passata stagione che i monzesi persero al fotofinish del tie-break, nonostante il vantaggio 14-11, rimandando per la quarta volta di fila l’approdo alla Final Four del trofeo nazionale. La Vero Volley non ha mai battuto Civitanova da quando milita in SuperLega, con il confronto di andata di campionato che è finito 3-0 per Juantorena e compagni.

Allenamenti 20-26 gennaio 2020 alla Candy Arena

Lunedì 20 gennaio

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico a Perugia

Martedì 21 gennaio

Ore 14.30 – 16.30 Allenamento tecnico a Civitanova

Mercoledì 22 gennaio

Ore 10.00 – 11.30 Rifinitura pre gara a Civitanova

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Vero Volley Monza (Quarti di finale Del Monte Coppa Italia)

Giovedì 23 gennaio

Ore 17.30 – 20.00 Pesi + Allenamento tecnico

Venerdì 24 gennaio

Ore 14.30 – 17.00 Allenamento tecnico

Sabato 25 gennaio

Ore 11.30 – 13.00 Rifinitura pre gara

Ore 20.30 Vero Volley Monza – Top Volley Latina (4a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2019-2020)

Domenica 26 gennaio

Libero

(Fonte: comunicato stampa)